L’ami de Clara Chia révèle la prétendue raison pour laquelle Piqué a été infidèle à Shakira

L’actrice et chanteuse américano-mexicaine Selena Gomez a défrayé la chronique ces dernières semaines grâce à la sortie de son documentaire sur AppleTv+, «My Mind & Me». Elle revient sur sa séparation avec Justin Bieber en 2018.

De façon presque surprenante pour tous ses followers, Selena Gomez a confié que rompre avec Justin Bieber faisait partie de la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Au mois de mars de l’année 2018, le couple a définitivement pris fin, après 7 années intermittentes de fréquentation.

L’enfant star de Disney a expliqué qu’il était extrêmement difficile de mettre fin à leur relation aux yeux du public, qui suivait leur cour depuis que tous deux consolidaient à peine leur carrière à Hollywood : «Je me sentais tourmenté par une relation passée que personne ne voulait quitter, mais ensuite je m’en suis remis, je n’avais plus peur.»

«J’ai l’impression que j’ai dû traverser le pire chagrin d’amour possible, puis tout oublier en un clin d’œil, c’était vraiment déroutant … mais je pense que cela devait arriver et finalement c’était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.», terminait le thème du premier amour de sa vie dans le documentaire «Selena Gomez : My Mind & Me».

Selena et sa relation avec Hailey Bieber

Dans les années 2010, Selena Gomez et Justin Bieber ont joué dans l’une des histoires d’amour les plus célèbres de ces dernières années. A la fois chanteurs et cherchant à se positionner comme les meilleures jeunes stars d’Hollywood, le public commençait à être obsédé par le couple et souhaitait une histoire d’amour tout droit sortie des contes de fées.

Dans tous les rebondissements qu’a connus le couple, les raisons de la séparation étaient diverses, allant de l’infidélité, de la violence psychologique, de la distance, de la jalousie, de la routine, entre autres. De plus, des sources proches du couple ont ajouté qu’ils étaient très jeunes et qu’ils prenaient des décisions très immatures.

Mais c’était en 2018 quand Hailey Bieber était accusée d’avoir rompu avec Selena et Justin, alors qu’elle épousait le chanteur. Puis une dispute a éclaté entre les followers des trois célébrités, sans qu’ils aient la moindre relation. Jusqu’à il y a quelques semaines, il semble que tout était oublié.

Lors de l’Academy Museum Gala de Los Angeles, Selena Gómez et Hailey ont posé pour une photo qui est immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux. Le couple de jeunes qui réussit a laissé derrière lui tous les conflits qui existaient soi-disant entre eux, pour continuer avec une vie saine et sans problème.