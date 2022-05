LaLiga : Javier Tebas porte plainte contre le PSG après la prolongation de Kylian Mbappé

Décidément la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre. La ligue espagnole a annoncé qu’elle portait plainte contre le PSG devant l’UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises et devant l’Union européenne.

Dans un communiqué, La Liga a annoncé avoir signalé le PSG à l’UEFA à la suite de la nouvelle prolongation de contrat lucrative de Kylian Mbappe.

Le président de LaLiga, Javier Tebas , n’a pas caché sa colère après avoir appris que Kylian Mbappé était prêt à signer un renouvellement de contrat avec le PSG , écartant ainsi l’offre du Real Madrid .

Tebas a vivement critiqué le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, affirmant que le Qatari était «aussi dangereux que la Super League». La vérité est que le championnat espagnol n’était pas assez attractif pour convaincre Mbappé de renoncer aux richesses offertes par le PSG.