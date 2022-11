«Laissez Cristiano Ronaldo tranquille»

Bien qu’ils n’aient pas encore signé l’accord de garde devant un juge, Shakira et Gerard Piqué s’apprêtent à changer de vie. La chanteuse déménagera aux États-Unis avec ses enfants, Sasha (7 ans) et Milan (9 ans), l’année prochaine.

L’ex-footballeur se consacrera à ses entreprises et on dit qu’il planifie un mariage et qu’il a un enfant avec Clara Chía Martín; Il cherche aussi une maison à Miami pour être proche de ses enfants, car il ne veut pas être un père absent. Le bien doit répondre à une caractéristique particulière.

Gerard Piqué ne veut pas que ses enfants ressentent son absence et la différence des foyers

Le fondateur de Kosmos cherche à résider aux États-Unis, mais veut un manoir similaire à celui de Shakira , avec l’intention que ses enfants ne perçoivent pas un changement radical d’un foyer à l’autre.

On sait également que l’athlète cherche à placer une équipe locale qu’il possède pour entrer en première division aux États-Unis, sans négliger ce qu’il a fait avec Kosmos.

La liste des demandes que Gerard Piqué a faites pour parvenir à un accord avec Shakira

Selon les médias espagnols, Piqué a demandé à passer «les trois périodes de vacances tout au long de l’année scolaire» avec ses enfants, maintenant qu’ils iront vivre à Miami et qu’il est séparé du Colombien.

L’homme d’affaires aura le droit de passer Pâques, l’hiver ou Noël et Thanksgiving avec Sasha et Milan. De même, il partagera la garde, ils seront donc avec lui dix jours de chaque mois et les vacances d’été seront à 70/30% en faveur de Piqué.