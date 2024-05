L’âge n’est qu’un chiffre : deux mamies se souviennent de leur enfance sur un toboggan pour enfants (Vidéo)

On dit que l’âge n’est qu’un chiffre, et ces deux grands-mères l’ont prouvé lorsqu’elles sont entrées dans une aire de jeux et ont osé aller sur les jeux et surtout sur le toboggan.

Malgré la nervosité de l’une d’entre elles, toutes deux, sans chaussures, se sont assises sur le toboggan, se sont laissées aller et se sont amusées, même si ce n’était que pour un court instant, car le toboggan n’était pas très haut.

Les deux grands-mères ont apprécié le moment, car on les voyait sourire tout le temps. À côté d’elles se trouvait une piscine de balles, qu’elles devaient traverser pour atteindre le toboggan.

L’un des accompagnateurs des deux femmes a enregistré le moment et l’a partagé sur les réseaux sociaux, la vidéo a des centaines de vues et de commentaires, parmi lesquels on souligne la joie des deux femmes et que malgré leur âge, elles continuent à s’amuser, comme lorsqu’elles étaient enfants.