L’âge incroyable auquel Neymar est devenu millionnaire : «Je suis devenu…»

Karim Benzema n’a jamais cessé d’y croire. Il l’a montré sur le terrain, oui. Nous l’avons tous vu. Mais la foi et la confiance de KB9 étaient présentes même dans le pire moment de la rencontre.

A la mi-temps du match au Santiago Bernabéu, alors que le PSG remportait la série par 2 touchdowns, l’attaquant français historique a approché Thibaut Courtois pour lui dire de ne pas perdre son sang-froid, car il allait convertir quoi qu’il arrive.

«Karim m’a dit à la pause : ‘Ne t’inquiète pas, je suis sûr que je vais marquer un but aujourd’hui’. Et rien, il a tiré l’équipe là-haut. Il est allé mettre la pression sur le gardien, c’est comme ça que le premier but est venu. Et puis le deuxième et, surtout, le troisième, qui est un grand objectif», a déclaré Thibu, dans une interview à Real Madrid TV.

Le capitaine savait qu’il allait ramener le Real Madrid dans le match. Mais il ne s’est pas contenté de faire ça. Il est ensuite apparu avec le but égalisateur au total et a ensuite scellé le saut périlleux. Je ne l’avais peut-être pas prédit (un triplé en 17 minutes), mais je savais qu’en pressant haut, ils pourraient achever ceux menés par Mauricio Pochettino.

Attention à ce qu’il a dit à La Jirafa avant que la Maison Blanche n’explose : «Après le deuxième but il m’a dit : ‘Dis-leur de continuer à monter, pousse-les, presse avec moi, je sors. Suivez-moi et suivez-moi». Et rien. Souvent, Karim descend et me dit quelque chose. C’est ce qu’il a fait. C’était incroyable que, juste après le 2-1, nous ayons marqué le troisième».

Benzema, selon le gardien belge (et des millions de personnes), est le meilleur 9 de la planète : «Karim est le meilleur 9, je pense. Il est incroyable à l’entraînement et aussi aujourd’hui. Cela a été très bien. Il a tiré l’équipe. Et cela montre pourquoi il aurait peut-être pu remporter le Ballon d’Or.

Évidemment, sans remporter des trophées collectifs (l’an dernier) il lui est plus difficile d’être récompensé individuellement, mais Karim a déjà montré depuis de nombreuses années pourquoi il est le meilleur 9».