Laetitia Casta affolante en robe blanche qui dévoile tout de sa plastique de rêve

Madame Figaro consacre son dernier numéro de l’année à la sublime actrice française. En couverture du magazine, Laetitia Casta pose dans un total look immaculé sous l’objectif de Philip Gay. Il n’en fallait pas moins pour faire chavirer le cœur de tous ses fidèles.

«Absolument sublime, Magnifique Laetitia, Belle en toute simplicité»… Depuis la publication hier, jeudi 2 décembre, d’un nouveau cliché mode de Laetitia Casta sur le compte Instagram du magazine Madame Figaro, les commentaires ne cessent de louer la beauté intemporelle de l’ex-mannequin star des années 1990. Il faut dire que la quadra n’a rien perdu de son sex-appeal légendaire.

Retirée de la vie publique pendant de longs mois pour donner naissance à son quatrième enfant, Laetitia Casta est partout depuis quelques semaines. Que ce soit au théâtre, au cinéma, et même sur papier glacé, la jeune femme de 43 ans enchaîne les apparitions remarquées et remarquables.

Après avoir fait un come-back fracassant en mini robe colorée à l’occasion de la 74ème édition du Festival du Film International de Cannes au bras de son mari Louis Garrel, elle a ébloui ses fans dans un maillot de bain flashy au décolleté ravageur en Une du magazine Marie-Claire.

Ces dernières semaines, elle est aussi revenue dans les pages de Paris Match en osant coup sur coup un legging et des bottes en latex ainsi qu’un ensemble affolant en crop top et jupe tube. Et rebelote, invitée en Une de M, le supplément week-end du quotidien Le Monde, Laetitia Casta s’est pliée à l’exercice d’un énième shooting mode.

Pour l’occasion, la beauté brune s’est essayée à quelques-unes des tendances mode de l’automne-hiver 2021-2022 les plus affolantes. Face à l’objectif de Laurent Purienne, elle posait tantôt en combi moulante, épaules dénudées et ventre dévoilé, tantôt en pantalon flare et pull doudou. Juste bluffante ! Et parce qu’on ne l’arrête plus, on retrouvera désormais Laetitia Casta dans les pages du prochain Madame Figaro, en kiosque jusqu’au 1er janvier.

Laetitia Casta canon en couverture du dernier numéro de Madame Figaro

Boulimique de boulot, la jolie mum de quatre enfants est sur tous les fronts. Qu’elle se présente au public du Festival Cinéroman à Nice en robe à cœurs et bottes froncées ou qu’elle prenne la pose sur papier glacé en crop top et jupe tube qui dévoile tout de son ventre et de ses courbes, la jeune femme de 43 ans a l’art et la manière de subjuguer tout le monde !

Actuellement au casting de deux films sortis fin octobre et pour la première fois seule en scène au théâtre, l’actrice s’est livrée dans le dernier numéro du magazine Madame Figaro. À cette occasion, elle pose aussi en couverture dans un total look immaculé, sous l’objectif de Philip Gay. En robe blanche qui dévoile tout de ses courbes parfaites, elle réaffirme son statut de mannequin iconique. Tout simplement irrésistible ! Et vous, qu’en pensez-vous ?