Laeticia Hallyday : l’énorme sommes qu’elle n’hésite pas à payer pour l’école de Jade et Joy !

Le footballeur de Vissel Kobe ferme la liste dirigée par Conor McGregor grâce à son excellent salaire et son bon travail en dehors du terrain.

Le magazine Forbes a récemment annoncé les athlètes qui ont gagné le plus d’argent, à la fois grâce à leurs salaires, primes et prix et grâce aux entreprises qu’ils ont créées ou dans lesquelles ils ont investi.

Conor McGregor a remporté la première position du classement devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, bien que le plus frappant, outre le fait que seules deux femmes (Naomi Osaka et Serena Williams) étaient présentes dans le classement, c’est qu’une seule Espagnole s’est glissé parmi les 50 premiers, notamment en 48e position à égalité avec Canelo lvarez et Robert Lewandowski.

Il s’agit d’Andrés Iniesta, qui continue d’amasser une fortune au Japon grâce au football et aussi aux affaires qui petit à petit s’agrandit.

Le milieu de terrain qui a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de l’équipe nationale avec son but contre les Pays-Bas en Afrique du Sud a connu une carrière de footballeur onirique, pleine de titres, de reconnaissance et de performances financières.

L’année dernière, selon le magazine, il a gagné 34 millions de dollars, dont près de 90 % provenaient de son contrat avec Vissel Kobe.

Là, celui de Fuentealbilla a été salué pour son talent avec le ballon mais aussi pour le retentissement et la bonne presse avec laquelle il est arrivé dans le pays japonais, deux détails que son club sait mettre à profit.

Cependant, c’est une relation bénéfique pour les deux parties, et pas seulement en raison des émoluments que l’Albacete reçoit. Son séjour au Japon aide Andrés à se consolider en tant qu’image Rakuten et également à ouvrir une nouvelle avenue commerciale pour l’une de ses entreprises les plus célèbres : Bodegas Iniesta.

Les vins d’origine espagnole sont très bien accueillis en Extrême-Orient et les produits du Manchego sont commercialisés avec une grande valeur grâce également à leur rôle au sein du club.

Il a quitté Nike et a maintenant une entreprise de baskets

Iniesta, pendant de nombreuses années, a présenté un football fantastique avec le ballon pratiquement collé à sa chaussure, toujours une marque Nike.

Cependant, après avoir atterri au Japon, il a dit au revoir à la marque nord-américaine et a opté pour Asics, une société japonaise dont il a également été directeur. Et ce n’était pas sa seule alliance sur ces terres, puisqu’elle est aussi devenue l’image de grandes multinationales comme Nissan ou Sony.

Maintenant, Andrés Iniesta et sa femme, Anna Ortiz, se lancent dans un projet passionnant appelé Mikakus, qui consiste en une marque de baskets.

«Pendant des années j’avais en tête de faire quelque chose de ‘sneakers’. Mikakus a émergé, l’entreprise s’est consolidée, Anna a rejoint l’équipe et nous avons travaillé ensemble au niveau de l’image et elle aussi dans le département produit. Pour l’instant je ne fais pas de design», a avoué le footballeur pour le magazine Vanity Fair.

Celui de Fuentealbilla continue de se construire un bel avenir lorsqu’il raccrochera les crampons, même s’il lui reste encore au moins deux ans au Japon : «Ces deux années, nous continuerons à essayer de profiter de tout et d’être des professionnels dans ce que nous devons faire. Nous sommes très à l’aise ici»