Laeticia Hallyday : la star réagit aux mauvaises réactions des fans de Johnny !

Depuis quelques temps déjà, Laeticia Hallyday a retrouvé l’amour après le décès de Johnny, aux côtés de Jalil Lespert. Mais les fans du rockeur ne voient pas d’un bon oeil cette relation, au plus grand dam de la jolie blonde.

Il y a peu, Jalil Lespert a d’ailleurs partagé une nouvelle photo sur son compte Instagram où il s’est affiché dans l’AC Cobra de Johnny. Dans les commentaires, plusieurs ont clashé le chéri de Laeticia Hallyday. Il n’a pas fait l’unanimité.

Lors de l’hommage à Johnny, les fans auraient aussi hué Jalil Lespert lors de son arrivée. Assez déçue de la réaction des fans, Laeticia Hallyday a pris la parole sur leur colère envers son compagnon. Elle semble très triste.

Dans une interview accordée à Paris Match, la jeune femme a aussi confié : «Je les trouve injustes. Je n’ai pas choisi de quitter mon mari. C’est la vie qui nous a séparés. Et je ne suis pas en train de refaire la mienne».

Elle a alors poursuivi : «J’essaie seulement de la poursuivre». Au sujet de l’histoire de l’AC Cobra de Johnny, la jolie blonde a précisé : «Par ailleurs, la seule fois où Jalil a conduit une AC Cobra ayant appartenue à Johnny, c’était pour la déménager de l’ancienne maison«.

De son côté, le chéri de Laeticia Hallyday s’est alors exprimé au sujet des critiques. Jalil Lespert a révélé : «Je m’attendais à ce genre de réactions. C’est logique que notre histoire attise une forme de curiosité«.

Avant d’ajouter : «Je me dis que ça passera avec le temps. Ce qui compte au fond, c’est notre amour, nos enfants, nos proches. Ils devraient comprendre que se reconstruire est important pour Laeticia«.

Le chéri de Laeticia Hallyday a aussi avoué : «Mais aussi pour la tâche qu’elle a à accomplir : porter la mémoire de cet artiste. Ce génie français, que l’on ne peut que respecter».

Reste à savoir si les paroles de Laeticia Hallyday et de Jalil Lespert apaiseront les fans. Au cours de cette interview à Paris Match, la jeune femme a aussi révélé qu’elle n’a pas pu préserver leur couple secret.

Reste à savoir si les paroles de Laeticia Hallyday et de Jalil Lespert apaiseront les fans. Au cours de cette interview à Paris Match, la jeune femme a aussi révélé qu’elle n’a pas pu préserver leur couple secret.

Elle a alors confié : «Il est très difficile de se cacher quand on porte un tel nom. Quand on n’a pas un destin ordinaire parce qu’on a épousé un homme extraordinaire. Je suis sans cesse suivie par les paparazzis».

Avant de poursuivre aussi : «J’ai fini par m’habituer à ce qu’on romance mon histoire. J’accepte. Parfois, ça me fait même rire. Je le tiens de Johnny, qui gérait cela très bien. Il en un jouait. Et détestait surtout qu’on ne parle pas de lui».

Au sujet d’un possible mariage avec Jalil Lespert, Laeticia Hallyday a aussi déclaré : «Il nous est difficile d’envisager de vivre l’un sans l’autre. Et nous nous organisons pour passer ensemble le plus de temps possible».

«Mais non, nous n’allons pas nous marier. Je ne veux pas que les choses aillent trop vite. Je savoure l’instant présent. Avec l’espoir de réussir à m’autoriser aussi à être heureuse. Cette rumeur est sortie de nulle part (…) Nous avons aussi tout notre temps».