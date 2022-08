Laeticia Hallyday déclare son amour à un jeune garçon sur Instagram !

Les deux amoureux viennent d’ailleurs de célébrer une étape importante dans leur couple. Cela fait déjà 5 ans que M Pokora et Christina Milian partagent leur vie à deux. Ils n’ont donc pas hésité à marquer le coup.

En effet, ils ont franchi le cap des 5 ans de relation. C’est fou comme le temps passe vite ! Pour l’occasion, ils se sont échangés des mots d’amour, sur les réseaux sociaux.

«Joyeux anniversaire à nous @christinamilian. 5 ans et 2 bébés plus tard, là où tout a commencé. C’est un voyage amusant à tes côtés. Je suis reconnaissant pour toi et notre famille, les 5 fantastiques !», a écrit le chanteur.

Comme vous l’aurez sans doute compris, ils sont en ce moment à Saint-Tropez, là où tout a commencé. C’est très symbolique !

De son côté, la chérie de M Pokora s’est exclamée : «J’ai passé les 5 dernières années à créer les meilleurs souvenirs, les plus adorables bébés et à construire une belle vie avec toi.

Ce jour-là, le 31 juillet et le 1er août, a changé ma vie à jamais grâce à une chance à laquelle je ne m’attendais pas. Cela devait vraiment arriver. Merci St. Tropez ! À #5ans et plus de 50 ans à venir !».

Cela risque de donner envie aux abonnés qui les suivent de vivre un amour similaire. Ceux qui passaient par là n’ont d’ailleurs pas pu s’empêcher d’ajouter leur petit commentaire.

«Quel beau couple. Sain, affectueux et uni. Une belle famille avec des valeurs simples mais essentielles. Un bien bel exemple.», a par exemple lâché un internaute sous le post de Christina Milian.

«Joyeux anniversaire de votre rencontre et du bonheur que voulez bien partager avec nous, merci.», s’est contenté de dire un second.