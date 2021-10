Lady Gaga : la chanteuse porte boa fait de billets de 100 $ sur avion privé pour Las Vegas

C’est de l’argent, chérie : Lady Gaga accessoirisée d’un boa composé de billets de 100 $ à bord d’un avion privé à destination de Vegas pour son spectacle.

Lady Gaga portait un boa fait de billets de 100 $, comme on le fait. La chanteuse, de son vrai nom Stefani Germanotta, 35 ans, a partagé une photo glamour sur Instagram le 12 octobre qui montrait l’accessoire, l’associant à une robe à pois Magda Butrym, des lunettes de soleil Valentino œil de chat et un sac à main rose Hermès.

«Retour à Vegas bébé avec Haus of Gaga», a-t-elle légendé le post. La chanteuse de «Bad Romance» était en route pour Vegas pour une résidence de neuf jours au Park Theatre à l’intérieur de Park MGM.

Le premier spectacle aura lieu le 14 octobre et se terminera le 31 octobre à Halloween. Intitulée «Lady Gaga Jazz & Piano», la résidence est liée à son dernier album collaboratif, Love For Sale, avec le chanteur légendaire Tony Bennett.

L’album fait suite à leur premier album de jazz collaboratif Cheek to Cheek, sorti en 2014. Love For Sale marquera le dernier album studio de Tony au milieu de sa bataille contre la maladie d’Alzheimer.

Sa famille a révélé qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie, qui se caractérise par la perte de mémoire et d’autres fonctions mentales importantes, dans une interview approfondie avec AARP en février, révélant que le chanteur de jazz prolifique avait été diagnostiqué pour la première fois en 2016.

En août, Tony est monté sur scène pour la dernière fois avec Lady Gaga au Radio City Hall de New York pour promouvoir leur dernier album collaboratif.

Un concert de deux nuits qui a eu lieu les 3 et 5 août, l’événement spécial a été surnommé «One Last Time : An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga» pour coïncider avec la célébration de son 95e anniversaire.

Sur Instagram en septembre, Lady Gaga a réfléchi au travail sur le dernier album avec le chanteur emblématique avant ses débuts. «Tony, c’est le dernier album que nous aurons créé ensemble, mais la célébration du jazz, et nous en tant que compagnons musicaux, vivra avec moi pour toujours», a-t-elle écrit.

«Nous offrons au public ‘Love For Sale’ pour de l’amour gratuit, pour le faire sourire, car c’est pour cela que nous sommes là.» Quant à la suite de la lauréate d’un Grammy et d’un Oscar, Lady Gaga sera la vedette du prochain film de Ridley Scott House of Gucci.

Sorti le 24 novembre, le drame policier suivra le mariage et le divorce tumultueux de Patrizia et Maurizio Gucci, le patron de la maison de couture Gucci. Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek et Al Pacino sont également à l’affiche.