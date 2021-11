Lady Gaga apporte son soutien à Britney Spears après le drame de Christina Aguilera

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont rendus au restaurant Craig’s à West Hollywood pour une soirée en ville !

Hailey Baldwin, 24 ans, a porté un haut court coloré lors d’une sortie avec son mari Justin Bieber, 27 ans ! Le pull chic de style t-shirt comprenait du magenta, du bleu marine, du vert et du bleu ciel, qu’elle a associé à un pantalon en daim taille mi-haute et à une longue veste en cuir de style universitaire le vendredi 19 novembre.

Justin a assorti son ambiance avec une veste en cuir surdimensionnée sur son propre look, qui comprenait un t-shirt blanc, un pantalon gris-bleu et une casquette de baseball bleu vif.

Il a terminé son look avec une paire de baskets à lacets rose poudré, gardant son look décontracté pour une nuit au hotspot de West Hollywood Craig (Justin et Hailey sont des habitués, aux côtés de leur amie proche Kendall Jenner et de sa famille).

Alors qu’ils quittaient le restaurant, qui sert des plats gastronomiques réconfortants et un mélange de crème glacée végétalienne extrêmement populaire, Justin a pris les devants alors qu’ils montaient dans leur Tesla électrique.

On ne sait pas si le couple est sorti pour une occasion spéciale, cependant, le 25e anniversaire de Hailey tombe dans seulement deux jours le lundi 22 novembre.