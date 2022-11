L’adieu émouvant du Real Madrid à un fan de 14 ans qui s’est fait écraser

Jeudi 10 novembre dernier, Tessa Dynlop publiait une nouvelle biographie centrée sur l’histoire d’amour entre la reine Elizabeth II et le prince Philip. L’occasion pour elle d’aborder les prétendues infidélités du mari de la reine a été très bien utilisée.

Il convient de noter que l’historien a écrit un livre consacré à l’étude des détails les plus inattendus du long mariage qu’Elizabeth II et Philippe d’Édimbourg ont formé, qui selon Tessa était plein d’amour, ce qui l’a fait durer. Mais, d’un tout autre côté, elle a aussi indiqué que la reine d’Angleterre avait dû supporter les aventures de son mari.

Comme si cela ne suffisait pas, pour la famille royale, la première de la cinquième saison de ≤The Crown», dans laquelle il est dit que des questions sensibles telles que l’infidélité du prince Philip envers sa femme sont abordées, maintenant une nouvelle publication apparaît qui parle de cela, la reine Elizabeth II a toujours été consciente des tromperies de son mari et les a acceptées comme faisant partie de son destin.

Le livre s’intitule : «Elizabeth and Philip : A Story of Young Love, Marriage and Monarchy» (Elizabeth and Philip : A story of love, marriage and monarchy), dans lequel Tessa Dunlop revient sur la belle mais douce-amère histoire d’amour entre la reine britannique et son mari.

Au cours d’une interview avant la sortie de son livre, l’auteur royal a répondu aux rumeurs d’infidélité du prince Philip en déclarant: «Que ce soit le cas ou non, lui et la reine ont clairement eu un mariage long et aimant, un couple qu’elle aimait. soutenu et il supportait, dépendant les uns des autres».

La reine Elizabeth avait toléré les infidélités de son mari

En 1947, Philip Mountbatten épousa la princesse Elizabeth. Puis, à 26 ans, le jeune prince est contraint de renoncer à ses titres royaux grecs et danois, ainsi qu’à son allégeance à la couronne grecque. Il décide alors de mettre sa vie entre parenthèses pour jouer son rôle de mari et accompagner sa femme dans sa vie de monarque.

Cette décision l’amènerait à faire beaucoup plus de sacrifices , ce qui expliquerait pourquoi la mère du roi Carlos III l’aurait laissé avoir des aventures avec d’autres femmes. On pense qu’Elizabeth II a compris le besoin de liberté de Philippe d’Édimbourg et qu’elle a beaucoup demandé à un mâle alpha, de se tenir derrière elle et de toujours la soutenir.

Le mari du plus ancien monarque du Royaume-Uni a renoncé à son nom et à sa maison royale, a expliqué Tessa Dunlop, avant de poursuivre et de dire que la souveraine comprenait parfaitement la position de son mari, qui marchait très strictement à la corde et lui a donné un peu de liberté.

Il ne fait aucun doute que le mariage de la reine Elizabeth et du prince Philip était une relation quelque peu turbulente, mais il s’est produit à une époque très différente d’aujourd’hui, où la monogamie n’était pas aussi populaire qu’elle l’est dans le monde aujourd’hui. Comment oublier le discours de la défunte monarque pour ses 50 ans de mariage dans lequel elle décrivait son mari comme «son roc».