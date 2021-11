L’acteur et l’humoriste Ary Abittan mis en examen pour viol

Gigi Hadid «était en dehors de la ville pour travailler» lorsque «l’incident» qui a fait la une des journaux s’est produit entre sa mère Yolanda Hadid et maintenant son ex-petit ami Zayn Malik, selon une source

Zayn Malik, 28, et son rapportée ex-petite amie Gigi Hadid «la mère de, Yolanda Hadid, 57, fait manchettes quand un argument présumééclaté entre eux et une accusation d’agression de Yolanda a conduit à son arrestation, et maintenantnous découvrir exactement ce qui a causé la friction.

Quand Yolanda a apparemment voulu passer plus de temps avec sa petite-fille d’un an Khai – la fille de Gigi et Zayn – alors que Gigi était à l’étranger, elle a rendu visite à Zayn pour le faire, mais quelque chose entre elle et l’ancien One Direction Le membre a apparemment mal tourné et il aurait pensé que sa tentative de s’occuper de son petit-fils «franchissait une frontière».

«Gigi n’était pas en ville pour travailler à la Fashion Week de Paris lorsque cet incident entre Yolanda et Zayn s’est produit», a déclaré une source à HollywoodLife.

«Comme tout le monde le sait, Yolanda a toujours été une mère très impliquée et dévouée envers ses enfants. Elle est naturellement protectrice et a été présente à chaque étape de la vie de son enfant. Alors naturellement, lorsque Gigi était absente pour travailler, elle voulait passer autant de temps que possible à aider sa petite-fille.»

«Mais Zayn a pris cela comme un coup à son ego parce qu’il sait qu’il est tout à fait capable de s’occuper de son propre enfant», a poursuivi la source. «Yolanda ne voulait pas de mal, c’est juste qu’elle aime sa petite-fille de tout son cœur et qu’elle interviendra à tout moment pour s’assurer qu’on s’occupe d’elle. Ce n’était pas un problème avec Zayn, c’est plus juste dans sa nature d’intervenir quand il s’agit de ces choses. Zayn l’a vu comme elle franchissait une frontière et c’est ce qui a éclaté dans leur dispute.

En plus de rompre les rapports sur Gigi et Zayn après la prétendue dispute avec Yolanda, sa sœur, Bella Hadid et son frère, Anwar Hadid, soutiennent également Yolanda et gardent leurs distances avec Zayn, selon notre source.

«Bella et Anwar soutiendront leur mère quoi qu’il arrive», a expliqué l’initié. «Ils ont tous les deux cessé de suivre Zayn parce qu’ils soutiennent complètement leur mère et croient absolument en son récit de ce qui s’est passé.»

Peu de temps après que la déclaration choquante de Yolanda a été rendue publique, Zayn, dont la dernière photo Instagram peut être vue ci-dessus, a nié l’avoir prétendument frappée et lui avoir proféré des injures dans une déclaration, mais a déclaré qu’il ne contestait pas les allégations d’agression afin de «nous ramener à un environnement familial paisible qui me permettra de coparenter ma fille comme elle le mérite.

Il devrait désormais effectuer 90 jours de probation pour chaque chef d’accusation pour un total de 360 jours, ainsi que suivre des cours de gestion de la colère et participer à un programme de lutte contre la violence domestique. Il ne pourrait pas non plus avoir d’autres contacts avec Yolanda.