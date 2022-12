L’accord sur le nucléaire iranien «est mort», assène Joe Biden dans une vidéo circulant sur Twitter

La mariée prononçant un discours lors de son propre mariage est quelque chose de très atypique au Royaume-Uni

Dans le dernier épisode de leur série documentaire Netflix, Meghan Markle discute de son discours «inhabituel» de son mariage avec le prince Harry en 2018.

«J’ai prononcé un discours le soir de notre mariage, ce qui est atypique pour une mariée au Royaume-Uni, je pense», déclare Markle dans les docuseries très attendues et controversées «Harry & Meghan».

La duchesse de Sussex commence par dire : «Pour en venir au cœur de la raison pour laquelle je voulais parler ce soir – tout d’abord, ça fait un moment», en lisant sur son téléphone, avant d’ajouter que sa blague a suscité un «gros éclat de rire».

«Mais je voulais surtout partager une histoire. Une histoire que j’ai écrite sur l’homme que j’aime et sur la façon dont nous nous sommes rencontrés. Appelons cela un conte de fées moderne.»

Le conte de fées de Meghan Markle devient réalité

Markle commence son récit par la préface traditionnelle «il était une fois» avant de présenter une actrice californienne et un royal anglais.

«Tous ces gens n’ont pas complètement compris parce que c’est l’histoire d’amour d’un garçon et d’une fille qui étaient censés être ensemble», poursuit-elle. Markle se souvient avoir souri «sans fin» toute la soirée après avoir rencontré Harry le 3 juillet 2016.

«Pourtant, en ce moment, ils savent qu’ils ne veulent pas être indépendants l’un de l’autre, et après un mois de fréquentations à longue distance, ils s’installent dans le calme du Botswana», a déclaré Markle alors que des photos de leur voyage en Afrique sont montrées

«Et au milieu de toutes les inquiétudes momentanées qui s’insinuent, ils se regardent et pensent:» Peu importe, le monde dans lequel nous sommes.»

L’ancienne star de «Suits» fait la lumière sur leur passion pour le jardinage et les voyages dans le discours, disant qu’ils ont «plus de miles aériens que n’importe quel couple pourrait en avoir».

«Et quand les marées étaient fortes, ils se serraient plus fort. ‘Rien ne peut nous briser’, disaient-ils. ‘Pour cet amour, elle était une battante’», dit-elle.

«Je t’apprécie, te respecte et t’honore, mon trésor, pour la famille que nous allons créer et notre histoire d’amour qui durera pour toujours. Je te demande donc de lever un verre à l’étonnante assurance que maintenant la vie commence et l’éternité sachant que, au-dessus tout, l’amour gagne.»