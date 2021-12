La vraie réaction de Mohamed Salah face à sa septième place au Ballon d’Or 2021

Il y a des moments dans la vie où il ne reste plus qu’à rire. Mohamed Salah a vécu un de ces moments où, après son doublé contre Everton dans le Merseyside Derby (1-4), il a été interrogé sur sa septième position au Ballon d’Or 2021.

Dès que le journaliste d’ Amazon Prime a évoqué la question du Ballon d’Or, l’ailier égyptien n’a pas pu contenir son rire. Sans avoir besoin de trop en dire, il a absolument tout dit : «Je n’ai pas de commentaire (rires).»

A ce niveau je devrais finir plus haut l’année prochaine, non ? «J’espère que nous ne le saurons jamais.» Outre Messi, Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema, N’Golo Kanté et Cristiano Ronaldo l’ont dépassé.

L’Africain n’a reçu que 121 points dans la dynamique à laquelle 180 journalistes ont participé (un peu plus de 2 700 unités ont été livrées). Lio l’a remporté avec 613 unités.