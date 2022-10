La vraie raison pour laquelle Wanda Nara a demandé le divorce à Mauro Icardi

Au cours des dernières heures, le chauffeur de LAM, Ángel de Brito, a raconté via son compte Twitter quelles étaient les raisons pour lesquelles Wanda Nara et Mauro Icardi se sont séparés.

Selon le journaliste, la femme d’affaires aurait décidé qu’il était temps de passer à autre chose et cela signifiait quitter le footballeur. Toutes ces heures après que Yanina Latorre a révélé les raisons de la séparation d’avec Zaira Nara.

Dans un fil Twitter, le chauffeur a déclaré: «Icárdi est arrivé ‘surprise’ en Argentine (il n’a pas joué à Istanbul) il est allé au département de Nuñez, Wanda ne l’a pas laissé entrer et est parti avec une valise, l’avocat et le coiffeur.»

Puis, il a révélé : «Wanda dit qu’elle s’est séparée d’Icardi pour sa croissance personnelle, qu’elle s’est rendu compte qu’elle ne va plus avec lui. L’avocat qui est l’intermédiaire pour négocier le divorce les écoute et estime qu’ils ont tous les deux raison. L’histoire de Wanda a fini par se réaliser ‘salope tu as tué une famille’». Malgré tout cela, la femme d’affaires et l’athlète ont décidé de garder le silence et aucun n’a commenté ce qui s’était passé.

Ces derniers jours, en plus, de nombreuses rumeurs avaient émergé sur les causes de la rupture, dans Intratables par exemple, Flor de la V commentait : «Il y a une théorie qui circule qui a à voir avec les sœurs Nara… Ils disent que puisque Zaira ne travaillerait pas, elle utiliserait cette stratégie pour réaliser quelque chose». En revanche, Nancy Duré, a révélé avoir entendu ça : «Il y a une théorie qui dit qu’aucun des deux n’est séparé, que tout est de presse»

Après tant de rumeurs, il semblerait que l’information pourrait être la vraie version de ce qui a conduit à la rupture. Il ne reste plus qu’à attendre une confirmation, mais tout prendrait pour acquis qu’il ne s’agit pas simplement d’une théorie ou d’une spéculation.