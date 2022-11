La vraie raison pour laquelle Shakira n’ira pas à la Coupe du monde au Qatar 2022

Angelina Jolie avait l’air très heureuse, rayonnante et heureuse avec ses enfants dans un luxueux restaurant asiatique à Hollywood. L’actrice fête ses 47 ans au milieu du procès intenté contre Brad Pitt pour violences.

Pitt et Jolie étaient ensemble depuis 12 ans . En 2014, ils divorcent et entament une bataille judiciaire pour la garde des enfants, que l’Américaine remporte après une belle bagarre.

L’ex-couple est dans une bataille judiciaire pour une propriété commune, une campagne française et le mois dernier, l’actrice a accusé Pitt de l’avoir battue, elle et l’un de leurs enfants, lors d’un voyage en 2016, alors Jolie n’était pas d’humeur à fêter son anniversaire cette année, mais ses enfants lui ont fait une grosse surprise.

Maddox, Zahara, Shiloh, Pax et les jumeaux Knox et Vivienne se sont réunis pour célébrer leur mère, lors d’un dîner intimiste et élégant, où l’actrice portait une robe jaune, des talons et un sac Valentino Garavani.

Le restaurant fréquenté par la famille est situé au cœur d’Hollywood et propose, entre autres plats, des plats asiatiques, des salades, des vinaigrettes et des palourdes japonaises.