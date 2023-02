La vraie et insolite raison pour laquelle Kylian Mbappé est jaloux de Neymar

L’attaquant interne du PSG, composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, n’est pas au mieux, ni sur le terrain ni dans le vestiaire.

Bien que le capitaine de l’Albiceleste et le Brésilien soient de grands amis, l’attaquant français serait celui qui ne parviendrait pas à nouer des liens avec ses partenaires offensifs. Ces derniers jours, on a même appris que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar Jr. du Paris Saint Germain.

Les versions sur la jalousie de l’attaquant de l’équipe de France envers ses coéquipiers existent depuis que Messi a rejoint l’équipe, cependant, maintenant la vraie et inhabituelle raison pour laquelle Kylian Mabppé est jaloux de Neymar a été révélée.

Bien que tout indiquait qu’il s’agissait de jalousie sur l’amitié que le «dix» brésilien entretient avec Lionel Messi, la vérité est qu’il s’agirait de quelque chose lié au terrain de jeu : la capacité de Neymar à manier le ballon.

C’était devant le match du PSG contre Reims où le joueur de l’équipe nationale brésilienne a réussi à marquer un but spectaculaire.

Aussi, lors de l’échauffement préalable, Neymar a marqué un but qui a impressionné tout le monde dans le stade, aussi bien les supporters que ses coéquipiers, dont Mbappé.

Plus tard, lors de la confrontation, Neymar et l’attaquant français ont joué ensemble et démontré leurs talents offensifs, cependant, Mbappé ne tolère pas que quelqu’un lui vole la vedette, ce serait donc la raison de sa jalousie.