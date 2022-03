La voiture exclusive que le fils de Dani Carvajal recevrait en héritage (photos)

Dans le cadre du contrat publicitaire que le Real Madrid a signé en exclusivité avec Audi, chacun de ses joueurs a le droit de sélectionner l’un des modèles du constructeur automobile, mais le choix de Dani Carvajal a attiré l’attention de tous car il était supposé que ce pourrait être la voiture qui son fils hérite.

Alors que la plupart des footballeurs meringues ont choisi des pièces luxueuses en sortie d’usine, la décision prise par l’Espagnol ne cesse de surprendre, puisqu’il a opté pour le véhicule le moins cher de la liste que lui a tendue l’administration de la multinationale allemande.

Contrairement à Fede Valverde, qui a choisi la voiture la plus chère fabriquée par l’entreprise, l’arrière droit des Blancs s’est contenté d’une Audi Q7 50 TDI Quattro triptonic, un SUV d’environ 285 chevaux qui atteint 100 km/h en seulement 6,3 secondes.

Il est clair que l’unité n’est pas la plus rapide que la marque exclusive puisse offrir, mais on présume qu’elle aurait captivé le footballeur en raison de l’espace dont elle dispose, donc les rumeurs suggèrent qu’elle pourrait devenir la voiture qu’il utiliserait pour les promenades parents avec sa compagne, Daphne Cañizares, et son fils, Mariano Carvajal.

Combien coûte l’Audi que conduit Dani Carvajal ?

Bien que par contrat le véhicule ne sera entre les mains de l’athlète que pendant un an, le SUV que conduira l’Espagnol est capable d’atteindre une vitesse maximale d’environ 242 km/h, plus que suffisante pour les trajets qu’il veut faire comme une famille.

En revanche, la voiture de Dani Carvajal surprend le plus en raison du bas prix qu’elle a reçu : elle ne coûterait qu’environ 73 500 euros, ce qui serait plus qu’abordable pour le joueur de l’équipe nationale espagnole, qui bénéficie d’un cadeau brillant.