La vidéo de la copine de Gérard Piqué qui traite Shakira de provocatrice

Cristiano Ronaldo a directement contacté Sarah Kelly, la mère du garçon dont l’attaquant a cassé le téléphone portable. Le journal Daily Mirror a révélé le calvaire de la femme.

En avril, Cristiano Ronaldo a quitté le terrain de Goodison Park en colère après la défaite 1-0 de Manchester United contre Everton. Sur le chemin du vestiaire, l’attaquant a donné un coup de poing dans la main d’un fan et a brisé son téléphone portable.

Le fan répond au nom de Jacob Harding, un garçon de 14 ans atteint d’autisme. En raison de cette réaction, la police du Merseyside a engagé une procédure qui s’est clôturée la semaine dernière avec un “avertissement conditionnel” pour l’athlète.

Après la conclusion de l’affaire, le Daily Mirror a recherché Sarah Kelly, la mère de l’intéressé. La femme a déclaré que le footballeur des «Red Devils» avait communiqué directement avec elle. Cependant, la mère de Jacob a eu une terrible impression du quintuple vainqueur du Ballon d’Or pour la position qu’il a prise sur la question.

L’histoire amère a commencé avec Sergio, un homme qui s’est présenté comme proche de Cristiano Ronaldo lorsqu’il a parlé à Sarah. La personne en question a demandé s’il connaissait le joueur des ‘Red Devils’, ce à quoi la mère de Jacob a répondu avec indignation :

«Je lui ai dit : ‘Bien sûr que je l’ai fait et la réponse est non’. J’ai raccroché et je tremblais et je pleurais. Je me suis senti intimidé. Comment osent-ils?» raconté ce qui s’est passé.

Le dialogue entre Cristiano et la mère de l’enfant

Kelly a ensuite expliqué l’expérience amère. «Le téléphone a de nouveau sonné et un homme a dit : ‘Bonjour, je suis Cristiano Ronaldo’. Il m’a demandé si je voulais descendre et rencontrer sa famille.» Immédiatement, la mère du garçon a révélé que le tireur avait tenté de se justifier pour l’action sur le terrain “Toffees”.

«Je ne suis pas un mauvais père», a déclaré l’ancien du Real Madrid, selon la femme. «Je n’ai jamais dit que j’étais un mauvais père», a-t- elle répondu. «J’ai eu une éducation terrible, j’ai perdu mon père», a insisté le Portugais. «Tout le monde a une histoire triste Ronaldo, j’ai perdu mon père quand j’étais jeune, j’ai eu un cancer», s’est défendu Kelly.

Ce qui suit a encore plus indigné Sarah, car “CR7” n’avait aucune idée du nom du garçon. “Il n’a jamais fait référence à Jacob par son nom non plus, il a toujours été” le garçon”. ‘Je sais que le garçon a des problèmes'” , en référence à son état. “Il n’a pas de problème, il a un handicap, c’est toi qui as un problème”, a répondu la mère.

Cristiano Ronaldo a-t-il menacé la femme ?

‘CR7’, selon Sarah, n’a jamais pleinement reconnu sa responsabilité. “Je n’ai rien fait de mal… Je n’ai donné de coups de pied, tué ou frappé personne”, a-t-il déclaré. Et Kelly, totalement en colère, a exprimé : “Alors, frapper la main de mon fils et lui faire des ecchymoses ne fait de mal à personne ?”

Après cela, le ton est devenu tendu et Cristiano a averti qu’il porterait l’affaire par les voies légales et a laissé entendre qu’il pouvait gagner. «Il a dit qu’il ne voulait pas de lui dans les médias ou dans la presse ou au tribunal. Il a dit qu’il avait une bonne équipe juridique, qu’il gagnerait et qu’il me combattrait jusqu’au bout, qu’il savait jouer avec les médias.»

Après avoir entendu cela, Sarah Kelly est restée avec un mauvais pressentiment et a déclaré à propos de Ronaldo qu ‘”il est l’homme le plus arrogant à qui j’aie jamais parlé”.