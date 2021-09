La victime d’agression sexuelle du mari de Nicki Minaj l’accuse de tentative de corruption et de menaces de mort

Nicki Minaj a épousé Kenneth Petty en 2019 connaissant son passé controversé. Un délinquant sexuel condamné, Petty a été incarcéré sur des accusations de premier degré de tentative de viol en Avril 1995

Maintenant, la victime d’agression sexuelle de Petty, Jennifer Hough – qui poursuit le couple pour intimidation et harcèlement de témoins – s’exprime pour la première fois.

Au cours de l’épisode de mercredi (22 septembre) de The Real, Hough et son avocat se sont assis avec les animateurs de l’émission et ont affirmé que Nicki Minaj avait tenté de la soudoyer.

L’air visiblement mal à l’aise, Hough a clairement indiqué dès le saut qu’elle était «fatiguée d’avoir peur» avant de fondre en larmes.

«Je savais juste qu’il avait fait ce qu’il avait fait et il est allé en prison», a-t-elle déclaré. «J’ai dû quitter ma famille, j’ai dû quitter ma maison et j’ai dû déménager.

In an exclusive interview,, Jennifer Hough, the woman suing Nicki Minaj and her husband Kenneth Petty over allegations including witness intimidation and harassment, opens up about the lawsuit and speaks out for the first time on camera. (1/3) pic.twitter.com/NTiGMUzsLo — The Real (@TheRealDaytime) September 22, 2021

Lorsqu’on lui a demandé si Hough avait déjà parlé directement à Nicki Minaj, elle a répondu: «Je l’ai fait. En mars 2020. Elle m’a appelé et m’a dit qu’elle avait appris que j’étais prêt à les aider dans la situation. Je ne comprenais pas à quoi elle faisait référence et elle m’a proposé de m’emmener, moi et ma famille, à LA. J’ai refusé. Je lui ai dit, de femme à femme, cela s’est vraiment passé et je ne lui ai pas parlé depuis.

Hough a ensuite allégué que les associés de Nicki avaient tenté de lui payer une grosse somme d’argent pour les aider à faire face à la situation alors qu’elle détaillait le harcèlement qu’elle avait subi.

«Avec eux, ils envoient des gens pour négocier des chiffres en ce qui concerne l’argent avec les membres de la famille, et Nicki est celle qui m’a personnellement contacté pour l’aider, les aider dans cette situation», a-t-elle expliqué.

«Et puis les menaces que j’ai reçues parce que je n’arrêtais pas de dire non à chaque offre, à chaque suggestion. «Le dernier incident a eu lieu lorsqu’un de leurs associés a mis 20 000 $ sur mes genoux et je n’arrêtais pas de dire non. Le dernier message que j’ai reçu était que j’aurais dû prendre l’argent parce qu’ils vont prendre cet argent pour me mettre sur la tête.

In an exclusive interview,, Jennifer Hough, the woman suing Nicki Minaj and her husband Kenneth Petty over allegations including witness intimidation and harassment, opens up about the lawsuit and speaks out for the first time on camera. (2/3) pic.twitter.com/ZRS7m9BBGc — The Real (@TheRealDaytime) September 22, 2021

Enfin, Hough a expliqué pourquoi elle poursuivait Nicki et Kenneth Petty. «Pour leur faire savoir qu’ils avaient tort et que vous ne pouvez pas faire ça aux gens. tu ne devrais pas faire ça aux gens. il a fait quelque chose. au fil du temps et il a eu des conséquences avec lesquelles il était censé s’en tenir. Ce qu’il a fait pour moi et ma famille n’était pas OK.

«Ce n’était pas bien, et cela n’a pas d’importance pour combien d’argent vous avez. Peu importe votre statut. Vous ne pouvez pas intimider les gens pour qu’ils aillent mieux pour vous. Et c’est ce qu’ils ont fait. Je veux que mes filles sachent à mesure qu’elles grandissent, qu’elles font l’expérience de la vie, qu’elles entrent en contact avec des amis, de la famille, des étrangers — peu importe — qu’elles auront la force de savoir qu’elles ont une voix et qu’elles devraient l’utiliser. Et ne laissez personne essayer de les faire taire.

In an exclusive interview,, Jennifer Hough, the woman suing Nicki Minaj and her husband Kenneth Petty over allegations including witness intimidation and harassment, opens up about the lawsuit and speaks out for the first time on camera. (3/3) pic.twitter.com/HNvl2KopDm — The Real (@TheRealDaytime) September 22, 2021

Kenneth Petty a commis le crime présumé en 1994. Les procureurs de l’époque ont déclaré qu’il avait utilisé un objet pointu et tenté de forcer la jeune fille de 16 ans à avoir des relations sexuelles. En conséquence, Petty a passé environ quatre ans dans une prison de l’État de New York.

Après la libération de Petty, il a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable au premier degré. Il a encore purgé sept ans derrière les barreaux et a été licencié en 2013.