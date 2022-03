La vérité sur le supposé retour de Lionel Messi à Barcelone

Dans la même semaine, Lionel Messi réalise un mauvais match contre le Real Madrid, il est sifflé par les supporters du Paris Saint Germain contre Bordeaux et Cristiano Ronaldo marque trois buts contre Tottenham, le débat entre les deux est donc rouvert.

Et l’une des opinions les plus catégoriques à ce sujet était celle de Paolo Di Canio. «Le match est fini, Messi sort, touche ses cheveux et n’a aucune émotion. Regarde Cristiano : tu me mets sur le banc des remplaçants contre City ? Je vais au Portugal, je reviens et je marque trois buts», l’Italien a commencé par expliquer en parlant à Sky Sport.

Dans le même ordre d’idées, Di Canio a ajouté: «Entre les deux, et non à cause du talent, je préfère l’humain qui s’est construit avec une âme et un cœur au Martien sans sentiments. Le manque de caractère de Messi a été noté, ce qu’il a également a interrogé l’équipe nationale argentine. Il est clair qu’ils peuvent le siffler . Ils l’ont signé et c’était le rêve, l’émerveillement et puis l’attitude était différente.»

Enfin, Di Canio a fait référence à Neymar, l’autre pointé du doigt par les gens du Paris Saint Germain : «Il ne fait pas les choses à la hauteur de son talent et il y a un mois, dans une interview, il disait qu’il avait hâte de jouer . en MLS pour avoir trois mois de vacances par saison. Où est le respect ?