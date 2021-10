La valeur nette de Neymar est-elle la plus élevée des joueurs brésiliens de nos jours ?

L’attaquant du PSG Neymar aurait une valeur d’environ 200 millions de dollars, est-il le plus riche parmi les footballeurs brésiliens actifs actuels ?

Qui est Neymar Jr ?

Neymar da Silva Santos Júnior, connu sous le nom de Neymar, est un footballeur professionnel brésilien qui joue comme attaquant pour le club de Ligue 1 Paris Saint-Germain et l’équipe nationale du Brésil.

La star de 29 ans a fait son entrée dans la ligue brésilienne alors qu’il jouait pour le Santos FC et a attiré l’attention des meilleures équipes européennes et a été signé pour un montant record par Barcelone où il a joué et remporté de nombreux trophées avant de rejoindre le PSG en 2017.

Il a été signé par PSG dans un contrat qui a été marqué le plus cher du monde du football, il a coûté au PSG une énorme somme de 222 millions d’euros qui était sa clause libératoire à l’époque.

Quelle est la valeur nette de Neymar ?

Avec un salaire de 76 millions de dollars et des avenants atteignant 19 millions de dollars, la valeur nette de Neymar serait d’environ 200 millions de dollars. Il est définitivement le Brésilien actif avec la valeur nette la plus élevée avec ce chiffre énorme. Qui sont les autres Brésiliens avec une valeur nette élevée ?

Alisson Becker

Communément connu sous le nom d’Alisson, est un footballeur professionnel brésilien qui joue en tant que gardien de but pour le club de Premier League Liverpool et l’équipe nationale du Brésil.

Il a rejoint Liverpool en provenance de Rome en 2018 avec un montant record de 72 millions d’euros pour un gardien de but dans le monde.

En 2019, il a été nommé The Best FIFA Goalkeeper et a également reçu le premier trophée Yashin. On dit qu’il vaut environ 88 millions de dollars avec un salaire annuel de 5 millions de dollars par an avec beaucoup d’approbation.

Roberto Firmino

L’avant-centre de 29 ans est l’un des joueurs brésiliens actifs les plus en vue. Il a aidé Liverpool à remporter son premier titre de Premier League en 30 ans en rejoignant l’équipe en 2015.

On disait qu’il était la salle des machines de la force d’attaque du club et qu’il valait beaucoup. Avec un salaire de 9 millions de dollars par an et de nombreux soutiens, il aurait une valeur d’environ 79 millions de dollars.

Casemiro

Simplement connu sous le nom de Casemiro, est un footballeur professionnel brésilien qui joue en tant que milieu de terrain défensif pour le club espagnol du Real Madrid et l’équipe nationale du Brésil.

Souvent considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs du football mondial, il est en fait une centrale électrique. Le produit Sao Paulo vaut en fait une fortune. Il gagne plus de 200 000 $ par semaine et un salaire annuel supérieur à 10 millions de dollars, il vaut environ 77 millions de dollars.

Marquinhos

Marquinhos, né le 14 mai 1994, est un footballeur professionnel brésilien qui évolue en tant que défenseur et capitaine du club de Ligue 1 Paris Saint-Germain.

Signé de Rome en 2013, il s’est avéré être un bon ajout à l’équipe et gagne beaucoup. Il gagne environ 13 millions de dollars par an et vaudrait environ 77 millions de dollars.