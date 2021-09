La valeur nette de Mbappé est-elle la plus élevée pour un joueur français ?

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé aurait une fortune nette de plus de 100 millions de dollars, une somme énorme pour un jeune joueur, mais est-il le footballeur français le plus riche ?

Il y a eu des spéculations pour savoir si la valeur nette de Kylian Mbappé est la plus élevée pour un joueur français. Il est compréhensible de deviner qu’il est celui qui a la valeur nette la plus élevée compte tenu de ses progrès dans sa carrière, de ses gains déclarés, de ses primes et de ses avenants.

Qui est Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé est un attaquant de 22 ans qui joue pour le club français du Paris Saint-Germain ainsi que l’équipe nationale de France Les Bleus.

Il a commencé sa carrière senior en 2015 à l’âge de 16 ans et a progressé rapidement depuis, remportant le joueur de l’année de Monaco, le jeune joueur de l’année de Ligue 1 ainsi que le prix Golden Boy, qui l’ont propulsé très vite.

Cela l’a mis sous les projecteurs et il a attiré l’attention du géant de la Ligue PSG qui l’a signé pour des frais de transfert record pour un adolescent. Depuis lors, il profite des avantages que procure le fait d’être un golden boy, d’un salaire énorme aux bonus, en passant par les avenants.

Quelle est la valeur nette de Mbappé ?

Selon Forbes, Kylian Mbappé gagne jusqu’à 26 millions de dollars par an en salaire et bonus, et ne fait pas moins de 14 millions de dollars en contrats de parrainage.

On dit qu’il vaut plus de 100 millions de dollars. Mais il est difficile d’arriver à une certaine valeur compte tenu de son taux de croissance. Qui sont les autres meilleurs footballeurs français et leur fortune.

Karim Benzema

Le joueur du Real Madrid, âgé de 33 ans, est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de cette génération, connu pour son rythme de travail, son jeu et sa finition. On dit qu’il vaut environ 70 millions de dollars.

Avec un salaire de 8 millions de dollars et un salaire hebdomadaire de 249 000 $. Il a le soutien de marques comme Adidas, EA Sport and Co.

Antoine Griezmann

Le joueur de l’Atlético Madrid est l’un des meilleurs joueurs du monde puisqu’il est monté deux fois sur le podium du Ballon d’Or. L’attaquant de 30 ans gagne un salaire décent grâce à sa carrière.

On dit qu’il vaut environ 60 millions de dollars. Il gagne 594 000 $ par semaine et de nombreuses mentions. Il en est à son deuxième passage en tant que joueur de l’Atletico Madrid après avoir passé trois ans à Barcelone.

Paul Pogba

Le milieu de terrain joue pour Manchester United en Premier League. Il est connu pour son style de vie de célébrité et son association avec des stars du monde entier. Il gagne assez décemment pour nourrir ses aventures.

Paul Issac vaut environ 80 millions de dollars et gagne 18 millions de dollars par an avec beaucoup de soutien. Il a également joué pour la Juventus.

Olivier Giroud

L’attaquant de l’AC Milan est l’un des joueurs français les plus riches avec une valeur nette déclarée d’environ 50 millions de dollars, son salaire est d’environ 110 000 €. Il a joué pour Montpellier, Arsenal et Chelsea avant de rejoindre l’AC Milan après avoir remporté l’UEFA Champions League.