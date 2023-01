La surprise inattendue que Cristiano Ronaldo a eue à son arrivée en Arabie a étonné Georgina Rodriguez (photos)

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont arrivés lundi en Arabie saoudite. Là, l’attaquant rejoindra les entraînements d’Al-Nassr, le club qui a embauché le joueur portugais et lui a signé un contrat d’un million de dollars, le plus élevé de l’histoire du football, dont on parle partout.

Cependant, en arrivant en Arabie, Cristiano Ronaldo et Georgina ont eu une incroyable surprise qui les a laissés sans réaction. L’attaquant a évoqué le sujet, tandis que Georgina était également très surprise. Avant d’être présenté à son nouveau club, l’attaquant s’est fait surprendre.

A leur arrivée à l’aéroport en Arabie Saoudite, les représentants d’Al-Nassr attendaient Cristiano, Georgina et leurs enfants et les ont reçus chacun avec un bouquet de fleurs :

«Nous sommes très heureux. L’accueil à notre arrivée a été formidable, les gens de L’Arabie m’aime. Je lui en suis très reconnaissant», a déclaré le buteur.

En ce sens, Cristiano et Georgina étaient très reconnaissants du détail que le club saoudien avait, ce qui a vraiment surpris la famille.

De cette façon, Ronaldo a commenté que «mon idée est de faire mes débuts le plus tôt possible, de profiter de mon séjour en Arabie saoudite et que les fans puissent également en profiter».

Après s’être installé avec Georgina et sa famille, CR7 a été officiellement présenté et l’attaquant n’a pas eu le temps de répondre aux critiques : «Je veux faire grandir le football saoudien, je me fiche de ce que les gens disent. la fin de ma carrière. J’ai l’opportunité de changer la mentalité avec laquelle les ligues asiatiques sont perçues et de l’améliorer. Je viens pour de nouvelles expériences.»

Qu’a dit Cristiano à propos du contrat historique avec Al-Nassr ?

Cristiano Ronaldo a déjà été officiellement présenté aux fans d’Al-Nassr, où il a pu être en contact avec le public, faire des tractions avec le ballon, prendre des photos et donner des balles. La joueuse, qui a voyagé avec Georgina et sa famille, est très contente de ce nouveau challenge.

Après être arrivé là où il vivra avec Georgina et sa famille pendant son séjour dans le pays, Cristiano a évoqué le contrat historique de 200 millions d’euros pour trois saisons et demie qu’il a signé avec l’équipe arabe. Le joueur a commenté : «Ils m’ont proposé un contrat unique parce que je suis un joueur unique.»