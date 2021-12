La stratégie qui peut laisser Haaland au Real Madrid et fait souffrir Barcelone

C’était l’une des grandes promesses de la planète football, lorsqu’elle a émergé de La Masía, la remarquable académie du FC Barcelone. C’était d’actualité lorsque le Paris Saint-Germain l’a arraché à l’équipe catalane. Maintenant, Xavi Simons peut revenir

Leonardo, directeur sportif du PSG, a été franc avec Xavier Quentín Shay Simons plus connu sous le nom de Xavi Simons: «il veut continuer au PSG et c’est normal qu’il cherche un projet sportif. C’est difficile de le lui donner. C’est Difficile de lui dire que cela arrivera demain, que dans un Cela arrivera dans un mois et dans un an ce sera ainsi. Ce qu’il demande de continuer est impossible.»

Pour Mino Raiola, agent du footballeur Xavi Simons, il était temps de définir l’avenir du joueur de 18 ans. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international néerlandais a reçu une offre de renouvellement de l’équipe de la capitale, de laquelle depuis plusieurs mois il est sans réponse… jusqu’à présent.

Xavi Simons espère résoudre son avenir

Et la sortie pourrait se faire vers le FC Barcelone où l’attend l’entraîneur s’il obtient une mission de prêt. Selon les informations du journaliste de «The Guardian», Fabrizio Romano. Mino Raiola a besoin d’un minimum de minutes pour y accéder, et cherche en même temps une destination alternative en Europe.

Comme l’a rapporté Diario AS, les Rangers feraient une offre formelle au PSG pour prendre le milieu de terrain néerlandais avant la fin de son contrat. Même s’il est clair que le destin n’est pas des plus séduisants pour le jeune homme.

Rappelons qu’en 2019, Simons a quitté Barcelone faute de contrat professionnel en Espagne. Les autorités du Paris Saint-Germain en étaient conscientes et ont rendu les services du joueur offensif pendant trois ans. Ce fut un événement important pour les deux institutions.

Bien que l’institution de la Ville Lumière entende poursuivre la relation contractuelle, celle-ci n’a pas encore été définie par les deux parties. Et les transcendés sont à l’ordre du jour.

Que pense Xavi Simons de son retour à Barcelone

La déclaration d’intention de l’entraîneur est totale car son homonyme a toujours été à son goût footballistique. Et cet aspect est essentiel pour que le joueur actuel du PSG envisage de revenir en Catalogne.

De plus, disons pour Simons que l’option de retourner au Barça aux mains de son professeur le séduit plus que n’importe lequel des autres qui l’ont sondé.