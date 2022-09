La stratégie de Gerard Piqué pour ne pas voir Shakira après une perte familiale

Au milieu du scandale qui a éclaté il y a environ trois mois, lorsqu’ils ont annoncé leur séparation, Gerard Pique et Shakira ont été en permanence dans l’œil du cyclone.

La nouvelle relation du footballeur avec Clara Chía Martí et les images de la chanteuse colombienne se réfugiant dans ses enfants ont été sur toutes les lèvres.

Afin de ne pas en perdre l’habitude, l’ex-compagne s’est à nouveau impliquée dans une polémique autour d’une perte très importante pour la famille.

Il y a quelques jours, le beau-père d’un ancien coéquipier blaugrana de Piqué, Patrick Kluivert, est décédé, un ami du couple ainsi que sa femme, Rosana, mais ce sont les médias catalans qui ont assuré que Gerard Piqué n’avait pas assister aux funérailles purement et exclusivement pour éviter de croiser la colombienne, puisqu’ils disent qu’il ne veut pas la voir même lorsqu’il laisse ses enfants sur le parking de la maison où ils ont vécu ensemble pendant plus de 12 ans dans la ville catalane.

Face à cette perte qui les a frappés de près, la chanteuse a décidé d’accompagner ses amis dans un moment aussi douloureux. Ce qui a retenu l’attention, c’est que la championne du monde avec l’équipe nationale espagnole n’est pas venue présenter ses condoléances alors que Shakira était présente à Mémora, une entreprise funéraire à Barcelone, où elle a été vue avec un visage très triste et en deuil.

Déclaration de Pique

Il y a quelques jours, par l’intermédiaire de son groupe d’avocats, le footballeur espagnol, fatigué des rumeurs et des ingérences dans la vie de ses enfants Milan et Sasha, a publié une déclaration à la presse.

Dans ce message, Gerard Piqué a assuré d’engager des poursuites judiciaires contre ceux qui ont violé l’intimité de la vie privée de leurs enfants, résultat du mariage avec Shakira.

«Ces reportages et images causent non seulement une atteinte à son honneur et à son image, mais aussi une grave atteinte aux droits de ses enfants, dont la sécurité et la protection représentent sa plus grande préoccupation», déclare-t-il dans la note.

Pour conclure, l’équipe d’avocats a conclu en déclarant : «Notre client a été contraint de demander des mesures conservatoires d’éloignement et d’intenter une action en justice contre ceux qui altèrent sa vie familiale et violent les droits de leurs enfants.»