La star du Real Madrid qui ne pourrait jamais briller

Le Real Madrid est toujours à la recherche de jeunes joueurs qui se démarquent dans les ligues inférieures et qui peuvent faire un saut de meilleure qualité à la Maison Blanche.

Dans ce marché des transferts, on parlait beaucoup du joueur de Palmeiras, Endrick Felipe Moreira, pouvant jouer pour les Merengue. Florentino Pérez sait que c’est un risque, mais un club aussi grand que Madrid en a et devra peut-être investir dans l’avenir.

En 2015, le Real Madrid a signé l’une des promesses du football brésilien pour 13 millions d’euros. Lucas Silva est arrivé en Espagne après être devenu champion avec Cruzeiro et avoir été une pièce décisive à seulement 21 ans.

Lors de la cérémonie de présentation, le président de l’équipe merengue a annoncé l’arrivée du milieu de terrain : «L’un des meilleurs milieux de terrain du Brésil arrive dans notre club, à seulement 21 ans et après avoir remporté la Ligue dans son pays, étant fondamental à Cruzeiro».

L’entraîneur des Vikings ne lui a pas donné de continuité. Silva n’a joué que sept mois et a disputé neuf matchs, dont cinq ont commencé. Plus tard, il quitte Madrid pour l’Olympique de Marseille et ne porte plus jamais le maillot blanc.

Lucas Silva et son cadeau

Après qu’une arythmie cardiaque a été détectée et que les médecins lui ont donné le feu vert pour continuer à jouer professionnellement, le joueur de 28 ans qui a fait un passage au Real Madrid est arrivé au Gremio en 2020.

Actuellement, il est toujours dans l’équipe du Brésil et désormais, Silva et compagnie vont tenter de faire revenir les Tricolores en première division depuis qu’ils ont été relégués l’an dernier.