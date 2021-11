La star de «Harry Potter» qui a dépensé sa fortune pour «des femmes, des voitures et des boissons»

Environ 20 ans après la première de «Harry Potter et la pierre philosophale», certains des acteurs qui ont participé à la saga ont été impliqués dans la controverse.

Environ 20 ans après la première de Harry Potter à l’école des sorciers, les nouvelles concernant ceux qui faisaient partie de l’adaptation cinématographique de la saga littéraire créée par JK Rowling se multiplient.

Les aventures qui se sont déroulées principalement à Poudlard ont apporté la célébrité à plusieurs acteurs tels que Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, mais aussi une opportunité en or pour des dizaines de jeunes qui rêvaient de se faire un nom. Bien que pas toujours avec le succès escompté.

C’est le cas de la saga de Devon Murray (33 ans), qui incarnait Seamus Finnigan, le Gryffondor irlandais célèbre pour ne pas produire correctement les sorts et faire exploser des choses par accident.

Connu pour être un peu farceur et un esprit aimant tout au long de la série, il peut être surprenant qu’il se soit retrouvé dans une bataille juridique impliquant divers linge sale.

En 2016, l’agent de Murray l’a poursuivi pour 210 000 £, soit près de 20 % du million de livres qu’il a empoché grâce à ses rôles dans les huit films.

Neil Brooks, comme on l’appelle, a intenté avec succès une poursuite contre la famille Murray pour non-paiement présumé de commissions.

Peut-être que ce qui a le plus surpris tout au long du processus judiciaire a été la révélation que l’acteur, qui est actuellement cavalier, a dilapidé sa fortune dans «des voitures, des boissons et des filles» lorsqu’il était adolescent, selon The Daily Mail.

«Ce qui est fait est fait. Il n’y a rien que nous pouvons faire. Nous sommes tous dévastés maintenant. Il n’y a pas grand – chose que nous pouvons faire. Nous devons aller de l’avant que nous le pouvons», a déclaré l’acteur lorsque la décision contre son intérêt et vous forcer pour payer votre ancien agent .

«Il y avait beaucoup de choses dans lesquelles j’ai investi de l’argent. J’ai acheté beaucoup de chevaux à cette époque, une propriété… Il n’y avait pas que des femmes, des voitures et de la boisson. Il y avait plus de choses», a conclu l’acteur, qui a été frappé par la justice et mis en difficulté financière. De plus, si l’on tient compte du fait que cette même année, il a été père.