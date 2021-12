La star de Barcelone qui est furieuse contre Xavi et menace de quitter le club

Avec l’arrivée possible du gardien Onana, Ter Stegen serait très mécontent de la situation et pourrait quitter ce prochain marché des transferts.

Marc André Ter Stegen souffre comme personne dans ce mauvais moment du FC Barcelone. Étant l’une des références de l’équipe, son jeu est constamment dans l’œil du cyclone et son avenir semble s’assombrir de plus en plus, auquel s’ajoute la possible arrivée du gardien de l’Ajax André Onana, aiderait cet éventuel départ du gardien allemand.

Ter Stegen est un grand gardien de but mais ses performances tombaient avec celles de l’équipe, il n’est plus ce joueur merveilleux qui a sauvé des pommes de terre quand l’équipe avait besoin de lui et si le FC Barcelone obtient un remplaçant à l’avenir, le club et le joueur le feront. non ils verraient d’un mauvais œil une éventuelle sortie de l’équipe culé.

André Onana, le gardien qui sonne en remplacement de Ter Stegen

Jusqu’à présent cette saison, le gardien de but a marqué un total de 19 buts et l’équipe ne semble pas s’améliorer défensivement. De plus, les performances individuelles n’aident pas non plus et il semble que l’Allemand qui avait récemment déclaré qu’il était très heureux à BaBarcelone.

Aujourd’hui, en raison du fait que le FC Barcelone serait à la recherche d’un remplaçant pour lui, il semble avoir changé et afin d’essayer d’améliorer sa carrière, il pourrait partir.

Quelles équipes veulent signer Ter Stegen dès maintenant

Actuellement, le poste de gardien de but est très convoité et il y aurait déjà quatre équipes qui seraient intéressées à faire atterrir Ter Stegen la saison prochaine.

La Juventus et l’Inter, Chelsea et le Bayern Munich sont les équipes qui feraient un effort pour essayer d’obtenir le gardien allemand au cas où il voudrait quitter le FC Barcelone.