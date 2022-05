La star barcelonaise qui arriverait à Liverpool pour remplacer le départ de Mané

Liverpool n’a pas seulement été battu aux mains de Madrid en finale de la Ligue des champions, il a également subi la dure annonce de Mané, qui a assuré qu’il ne continuerait pas à Anfield à partir de la saison prochaine.

Les «Rouges» se sont déplacés rapidement et voient dans l’une des figures barcelonaises le remplaçant du Sénégalais : Ousman Dembélé.

L’avenir de Dembélé reste inconnu un peu plus d’un mois après la fin de son contrat avec Barcelone et la possibilité de le renouveler devient de plus en plus compliquée.

Plus compliquée

Après une montée du niveau footballistique du Français ces derniers mois et avec la possibilité de l’acquérir à coût zéro, plusieurs équipes envisagent l’arrivée de l’attaquant, qui serait l’une des stars du prochain marché des transferts.

Et avec le départ imminent de Mané à la porte, Klopp voit en Dembélé la pièce qui convient parfaitement pour remplacer l’attaquant.

Le Français arriverait à Anfield pour se battre pour une place dans le trident offensif avec Firmino et Luis Díaz, puisque Salah fait partie du onze allemand. Et selon les informations de Sport, le Français et les ‘Reds’ auraient déjà maintenu les premières approches.

En tout cas, Liverpool n’aura pas la tâche facile. Le PSG et Chelsea sont d’autres candidats pour conserver les services du Français, avec l’équipe parisienne en tête de course, avec Mbappé officiant comme interlocuteur dans la négociation.

L’avenir de Dembélé est inconnu, mais il s’éloigne de plus en plus de Barcelone. Liverpool cherche à conserver ses services, et s’il parvient à l’acquérir à coût zéro, il clôturerait l’un des gros transferts du prochain marché des transferts.