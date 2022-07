La sortie romantique de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo (photos)

Lionel Messi et Antonela Roccuzzo étaient au Four Seasons George V Paris et, d’après les photos qu’ils ont postées, ils se trouvaient dans l’une des chambres les plus exclusives avec une vue privilégiée sur la ville

Après la tournée avec le Paris Saint-Germain au Japon, Lionel Messi et Antonela Roccuzzo se sont retrouvés et ont profité d’une sortie romantique dans un hôtel exclusif de la capitale française, le Four Seasons George V Paris. Elle a mis en ligne les photos et une vidéo montrant l’endroit où ils ont déjeuné, qui se situe dans l’une des meilleures salles du bâtiment.

«Avec lui», a écrit Antonela sur son compte Instagram et a ajouté l’emoji de deux cœurs au texte. Elle portait une robe rose et lui un costume gris sobre, mais sans cravate et avec des chaussons. Ils étaient splendides et souriaient dans une des galeries de l’hôtel. Mais dans ses stories sur ledit réseau social, Anto a montré plus de détails sur la sortie à travers une photo et une vidéo du lieu où ils ont passé leur soirée intime.

La terrasse est du Penthouse qui a une vue sur la Tour Eiffel et est l’une des chambres les plus luxueuses. Le séjour commence par un petit déjeuner en terrasse. En toile de fond, il comprend des après-midi de détente dans le somptueux salon et sa véranda privative et se conclut par une coupe de champagne sur le divan à baldaquin du balcon de la chambre et débouche sur une réservation pour une éventuelle offre.