La somme d’argent stratosphérique que Sergio Ramos dépense un jour de vacances avec Pilar Rubio

Sergio Ramos et Pilar Rubio sont considérés comme l’un des couples les plus stables du monde du sport et du divertissement et font beaucoup parler, notamment à cause du luxe ostentatoire que le couple se donne.

Nous savons que le mariage composé de Pilar Rubio et Sergio remplit de nombreuses responsabilités professionnelles, mais quand vient le temps de se reposer, ils jettent la maison par la fenêtre pour passer ces jours de congé comme ils le méritent vraiment.

C’est ce qui s’est passé l’an dernier lorsque le présentateur de télévision et le footballeur ont décidé de s’offrir une escapade en amoureux dans un restaurant luxueux où ils ont dégusté un délicieux T-bone steak plaqué or à 500 euros, un plat de mets qui a suscité de nombreux commentaires des internautes.

Comme si cela ne suffisait pas, le gaspillage d’argent a continué son processus, car étant à Mexico, ils ont décidé de célébrer la troisième année de mariage, pour laquelle ils ont décidé de s’échapper à nouveau dans un hôtel ostentatoire sans la présence des enfants, où Pilar et Sergio profiteraient du meilleur moment de leur relation.

L’endroit luxueux que Pilar Rubio et le footballeur ont choisi était dans les Caraïbes où ils ont décidé de séjourner dans une luxueuse villa dont le loyer par nuit était de 1 200 euros. Même à la porte de sa chambre, ils avaient un ruban à couper avant d’entrer, comme s’il s’agissait d’une ouverture.

Au total, la somme d’argent stratosphérique que Sergio a dépensée avec Pilar Rubio était de 8 400 euros pour une semaine, un montant exagéré qui n’est pas accessible à tout le monde et qui ne peut être fait que par des personnes avec une immense fortune comme celle qu’ils ont tous les deux.