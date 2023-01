La somme d’argent stratosphérique que Cristiano Ronaldo dépense un jour de vacances avec Georgina Rodriguez

Le footballeur portugais l’a laissé sans voix en révélant la somme d’argent qu’il a dépensée lors de son dernier voyage d’un million de dollars avec Georgina Rodriguez

Ce n’est un secret pour personne que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez aiment vivre confortablement, profiter du luxe et tout le monde le sait.

Et c’est que l’athlète possède une vaste collection de voitures haut de gamme, un jet privé d’une valeur de 22 millions d’euros, donc quand vient le temps de voyager, il n’épargne aucune dépense.

Nous savons bien que Cristiano Ronaldo, comme Georgina, a un emploi du temps chargé, mais lorsqu’ils sont en congé, ils cherchent à passer du bon temps en famille.

C’est pourquoi, en enquêtant sur son profil Instagram, on voit comment il a profité de ses jours de repos à plusieurs reprises.

L’un de ces merveilleux moments a été l’année dernière, lorsque le joueur de l’équipe d’Al-Nassr a pris ses bagages et est allé se promener avec sa famille à Minorque et ils ont profité de la journée pour fêter l’anniversaire de Cristiano Jr.

Ils ont donc apprécié les balades sur yachts de luxe, et comme si cela ne suffisait pas, l’athlète a dépensé plus de 14 000 euros en articles ménagers.

Cristiano Ronaldo et Georgina se sont assurés que rien ne manquait pour qu’eux-mêmes, leur famille et leurs invités puissent passer de merveilleuses journées dans la villa de luxe dans laquelle ils ont séjourné.

Un programme reconnu s’est chargé de révéler ce que les vacances du joueur ont coûté et elles n’ont coûté rien de moins et rien de plus que 27 622 000 euros, en ajoutant l’avion, le yacht, les articles ménagers et les lunettes de soleil qu’ils portaient.

Mais ce n’est pas tout, le jet privé et le yacht sont un luxe dont Cristiano Ronaldo et sa compagne avaient déjà joui auparavant, pour lequel ils n’ont pas eu à payer, hormis le carburant et autres dépenses supplémentaires.

D’autre part, il faut ajouter à cela les 10 000 euros qu’il en coûte chaque nuit dans la maison et que Cristiano Ronaldo a décidé de transporter deux des voitures qu’il avait au Royaume-Uni.

Il n’est pas possible que ces vacances de grandes célébrités ressemblent à un conte de fées. Aimeriez-vous profiter de quelques jours de repos comme celui-ci ?