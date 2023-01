La somme d’argent exorbitante que Cristiano Ronaldo verse chaque mois à Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo est un homme très détaillé, il n’envisage donc pas de dépenser des sommes exagérées pour sa famille.

Ce n’est un secret pour personne que malgré tant de rumeurs et de spéculations qui se disent, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo sont plus proches, et ce que chaque commentaire négatif fait, c’est renforcer leurs sentiments de plus en plus chaque jour.

Nous savons bien que Georgina Rodríguez avec sa première sortie de son documentaire «Je suis Georgina», les adeptes ont pu en savoir plus sur des détails jusqu’à présent inconnus.

L’une des données qui a été découverte dans les docuseries de la femme d’affaires et qui a maintenant été révélée est l’immense fortune que Cristiano Ronaldo transmettrait mensuellement à l’influenceur pour s’occuper de tous ses enfants.

Il semblerait que la compagne de Georgina apporterait une grosse somme d’argent chaque mois, on parle d’environ 100 000 euros pour les dépenses et la prise en charge des mineurs, une information révélée par un média local bien connu.

De l’argent qui serait destiné aux caprices et aux soins des mineurs et de Georgina Rodríguez elle-même. Un chiffre exorbitant qui pourrait monter maintenant que Cristiano a un contrat d’un million de dollars avec Al-Nassr.

Il convient de noter que ce chiffre est basé sur ce que Cristiano a payé à Georgina Rodriguez l’année dernière, lorsque pour des raisons de voyage, l’athlète l’a empêché d’être proche de sa famille, en particulier de ses enfants, c’est pourquoi l’athlète l’a indemnisé avec l’argent à votre partenaire qui gagnerait lui aussi plus de 50 000 euros par mois simplement grâce à ses réseaux sociaux.