La sœur de Neymar rend les joueurs du PSG fous avec cette photo risquée

Antonela Roccuzzo est connue dans le monde entier pour être l’épouse de Lionel Messi et, bien que son choix personnel soit de garder un profil bas et un style de vie assez simple, elle a souvent été exposée à des situations qui menacent sa tranquillité et celle de sa famille.

Contrairement à d’autres WAG comme Georgina Rodriguez ou Wanda Nara, Roccuzzo ne se sent pas à l’aise avec l’attention constante de la presse et préfère consacrer son temps à ses projets personnels et aux entreprises familiales, cependant, vivre à Paris est tout à fait normal d’assister à des événements liés à la l’industrie de la mode en tant qu’invité.

Récemment, Antonela Roccuzzo a participé à un événement Louis Vuitton, vêtue d’une tenue élégante sponsorisée par la marque, et bien que la photo qu’elle a postée sur son compte Instagram ait généré des milliers de réactions et de bons commentaires, il y a eu une critique de mode qui a tenté de la laisser tomber dans ridicule.

«Elle doit être un amour dans tout le reste de sa vie, mais ce n’est qu’une Argentine avec des vêtements empruntés. J’espère qu’ils lui couperont les cheveux et lui feront beaucoup de choses», a déclaré Fabian Medina Flores, un consultant en mode argentin très influent à la télévision.

Antonela Roccuzzo aime-t-elle sa vie à Paris ?

Les propos du critique contre l’épouse de Messi ont été démentis sur les réseaux sociaux, où des milliers d’utilisateurs ont loué le style de Rosario et reconnu la simplicité et la convivialité comme ses deux plus grandes vertus.

Alors que Messi est en Amérique du Sud pour représenter l’équipe nationale argentine, Antonela Roccuzzo profite des lieux les plus emblématiques de Paris, une ville qui génère en elle des sentiments mitigés, car, bien qu’émerveillée par son architecture et sa gastronomie, elle doit aussi vivre avec une constante malaise, qui est généré par les mauvais commentaires que son mari reçoit de la presse et des supporters du PSG.