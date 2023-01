La soeur de Mauro Icardi raconte son expérience la plus terrifiante : «Ils ont essayé de m’abuser…»

La soeur de Mauro Icardi ouvre sur la chaîne et raconte ce terrible épisode : «Le lendemain je me suis réveillée sur une promenade de plage.»

Ivana Icardi s’est éloignée des plateaux de télévision pendant plusieurs années après avoir participé à diverses émissions de téléréalité en Italie et en Espagne, et donné plusieurs interviews parlant de sa relation zéro avec son frère Mauro.

Actuellement, la belle-sœur de Wanda Nara gagne sa vie en tant qu’influenceuse sur les réseaux sociaux où elle compte plus de 981 000 abonnés et où elle partage souvent de petits détails sur son quotidien, ainsi que sur son rôle de mère.

Dans l’un des derniers contenus partagés avec sa communauté de fans, l’Argentine a tenu à parler ouvertement de l’une des expériences les plus traumatisantes de sa vie. C’est arrivé alors qu’elle n’avait que 14 ans et ils ont essayé de la maltraiter.

«Dieu merci, ils n’ont pas abusé, mais ils l’ont fait avec cette intention. Ces gens se consacraient à mettre de la drogue dans les boissons des jeunes filles», commence-t-il par dire avec un visage sérieux.

«C’était l’une des premières fois que je sortais et je n’y prêtais pas beaucoup d’attention car à cet âge-là, on ne fait pas beaucoup attention non plus», ajoute-t-il.

«Lors de ces soirées, ils m’ont drogué. Mes amis ont dû appeler l’ambulance. Je n’avais même pas assez bu pour être dans l’état où j’étais», se souvient-elle.

«Dans ma tête ça ne colle pas comment certains hommes, étant ivres, parce que ces choses arrivent toujours aux filles quand elles sont ivres, elles font ces choses et ça leur donne vraiment envie d’avoir des relations, de toucher ou d’embrasser une personne qui n’est pas là à ce moment-là… leurs pleines capacités», continue-t-il à s’exprimer sur sa chaîne ‘Mtmad’.

«Je ne pense pas qu’une personne qui s’enivre et même qui vomit se sente comme quoi que ce soit à ce moment-là», ajoute-t-elle.

Cependant, ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire arrive à Ivana Icardi. L’Argentin révèle que récemment, l’histoire aurait pu se répéter.

«Lors d’un concert d’Anuel, ils ne m’ont pas donné les factures pour être dans l’état où j’étais. Je ne l’ai jamais confirmé parce que je ne suis pas allé à l’hôpital, mais je suis sûr que quelqu’un m’a drogué. Il y avait des hommes qui ont profité de la situation», dit-elle.

«Quand tu bois beaucoup, le lendemain tu te réveilles avec une gueule de bois, mais je n’en avais pas. J’avais juste l’impression d’être partie», raconte-t-elle.

Un message à la société

Ivana Icardi en profite pour dénoncer ce type d’événement et envoyer un message très important à la société d’aujourd’hui.

«C’est clair que chacun doit assumer la responsabilité de ses actes, et puis on se blâme même, mais ensuite on se dit : ‘pourquoi est-ce que je ne peux pas passer un bon moment ?’ Devoir être si prudent tout le temps ce que je fais. Cela me frustre beaucoup. On vit dans une société où il y a un grand manque de respect», conclut l’influenceuse.