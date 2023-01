La sœur de Georgina Rodriguez vilipende Cristiano Ronaldo : «Cela me fait trop mal de…»

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo filent le parfait amour et ils ne manquent de rien dans leur vie. Une situation aisée et qui contraste avec celle de Patricia, la sœur de Georgina. Cette dernière vient de témoigner à la TV espagnole pour dire que le couple l’a laissé à l’abandon.

«Je n’ai même pas l’argent pour payer les frais de scolarité de mes enfants, ils ne m’aident pas», s’est-elle plainte, critiquant le manque de soutien de la part de Ronaldo et sa conjointe.

Patricia, la sœur paternelle de Georgina, s’est retrouvée seule à l’âge de 11 ans en raison de l’arrestation de son père, sa mère l’a placée dans une institution. Son enfance a été très difficile sur le plan émotionnel et s’est accompagnée de difficultés financières.

Elle vit aujourd’hui à Castellón et est mère de trois enfants. La maison dans laquelle il vit n’est pas équipée. La cuisine sert de chambre à coucher avec deux matelas jetés à même le sol. S’il pleut, le salon est inondé et pour préparer la nourriture, Patricia demande l’aide de sa belle-mère ou d’un voisin.

Les conditions de vie de la sœur de Georgina sont difficiles. La dernière fois que Patricia a eu des contacts avec sa sœur, c’était il y a trois ans, mais elles n’ont pas eu de relations depuis.

«Je ne sais pas s’ils ont honte de moi. Cela me fait beaucoup de peine de me voir ainsi et de me rendre compte que je ne représente rien pour elle ou sa famille. Je n’ai même pas d’argent pour payer les frais de scolarité de mes enfants, ils ne m’aident pas», a-t-elle lâché.