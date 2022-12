La soeur de Georgina Rodriguez revient à la charge : «Je ne voudrais pas que les gens sachent…»

La créatrice et compagne du joueur de l’Atlético a lancé sa première collection pour Duzama et a donné quelques détails sur sa vie avec Antoine.

Erika Choperena est à Doha pour soutenir Antoine Griezmann dans son rêve de redevenir champion du monde. Le Navarrais est le plus grand soutien du footballeur français et a déjà laissé quelques mots historiques pour éviter son départ de l’Atlético de Madrid à Barcelone, malgré le fait qu’il soit arrivé quelques mois plus tard.

Et c’est qu’Erika vit chaque semaine parmi les couleurs rouges et blanches et c’est ce qu’elle a avoué lors d’une interview intime avec le magazine Hola.

«Mon quotidien est rojiblanco. Chez moi, vous ne voyez que du rojiblanco et vous n’avez qu’à voir le placard de mon fils», avoue-t-elle, pour cette raison, elle envisage même d’inventer un design aux couleurs de l’équipe de son mari.

Bera’s, à 32 ans, vient de lancer sa première collection pour la firme de mode pour enfants qu’elle a elle-même créée sous le nom de Duzama.

Celui-ci, comme il l’a expliqué, est composé des initiales de ses trois enfants (Amaro, Mía et Alba) dans la partie finale, en plus du fait que l’amour est maman en basque, et par la traduction de sweet en français, bien que il a remplacé la lettre c par un z en l’honneur du nom de famille de son mari et de leurs petits.

Erika poursuit ce rêve depuis qu’elle était enceinte de Mía il y a sept ans et l’a finalement réalisé en offrant un défilé de mode privé à un groupe d’amis qui comprenait Diego Pablo Simeone, Koke Resurrección ou Saúl Ñíguez, entre autres.

Avec sa marque, il veut transmettre des valeurs telles que le travail et la persévérance, mais ce qui compte le plus pour lui, c’est la durabilité. Mais obtient-il l’aide de Griezmann dans la mode ? Rappelons que le joueur de Mâcon a été à l’image de plusieurs marques, dont Mango, mais en l’occurrence il ne conseille que lorsque Choperena réalise les tests : «Il me dit ‘remonte sa chaussette’ ou ‘remonte sa manche’. ‘. Il me donne des petits conseils, des petits trucs qui lui semblent».

Quelle est la pire chose à propos d’être avec Griezmann et quelle langue parlez-vous à la maison ?

Erika Choperena ne considère pas qu’elle est mariée à une star du football, mais qu’elle est mariée à une personne qui en est une. Tous deux forment l’un des couples les plus établis de la scène footballistique, mais il y a un détail qui, selon elle, est le pire dans le fait d’être avec le Français : «Les absences, surtout pas à cause de moi, mais à cause de lui et des enfants. Mais on a appris que même si c’est peu, c’est de la qualité», explique-t-elle pour Hola.

Ensemble, ils élaborent de nombreux projets, bien que presque toujours à la maison : «Nous sommes bien chez nous, mettons un film et nous allongeons par terre avec des coussins et du pop-corn».

Dans la chaleur de sa maison, jusqu’à trois langues sont parlées, bien qu’il y en ait une qui se démarque : «À Barcelone, nous parlions beaucoup en français. Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand j’étais enceinte d’Alba je me souviens qu’on parlait beaucoup en français. Cependant, maintenant nous sommes plus avec l’espagnol et Mía parle de plus en plus en anglais. La langue que nous utilisons le plus en ce moment est l’espagnol».