La soeur de Georgina Rodriguez envoie un message à Cristiano Ronaldo

Il est vraiment venu à l’Atlético de Madrid en tant qu’étoile montante et à la demande expresse de Cholo Simeone.

Le club a payé 120 millions d’euros et on s’attendait à ce que ce soit son moment, cependant, Joao Félix n’a jamais explosé et la situation devient plus tendue, plus complexe et pourrait se terminer avec le départ du Portugais.

Simeone a été consulté par le présent de Joao Félix et a été percutant : «Joao est très important pour l’équipe, on a besoin de lui. Dans cette période il n’a pas réussi à trouver le but et cela provoque de la frustration dans son jeu», avait-il expliqué.

«Il n’a rien changé sauf que ses coéquipiers sont meilleurs et il y a un entraîneur qui comprend qu’il y en a d’autres meilleurs en ce moment. Tout ce qu’il fait de mal, je le rends encore pire. Toute la frustration qu’il peut avoir, c’est que je ne lui donnez pas ce qu’il faut pour qu’il fasse mieux», a affirmé l’entraîneur argentin, qui doit maintenant gagner les deux derniers matches du groupe.

La vérité est que selon Cadena COPE, Joao Félix est fatigué de manquer des matchs importants, il sait que Simeone continuera la saison prochaine et c’est pourquoi il demandera à quitter le club. Le Portugais est déçu par la gestion de l’entraîneur et cherchera une porte de sortie lors du prochain mercato.

Face à cette situation, le Bayern Munich et le Paris Saing Germain sont à l’affût de Joao Félix. L’entité rojiblanca, avec Miguel Ángel Gil à la barre et grand supporter de João, a récemment rejeté une offre de Manchester United et s’est référée comme toujours à la clause de résiliation du joueur : 350 millions.

L’attaquant portugais a demandé jusqu’à trois fois de quitter l’Atlético. Les responsables du matelas lui ont toujours fermé la porte de sortie, même si la relation avec Simeone s’est détériorée et cela pourrait finir par définir son au revoir.