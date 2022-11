La sœur de Georgina Rodriguez demande au mannequin de l’aider à survivre mais elle l’ignore

La sœur de Georgina Rodriguez s’est ouverte sur l’émission Socialité du réseau Telecinco, assurant qu’elle est en faillite et ne reçoit pas d’aide financière de la célèbre épouse de Cristiano Ronaldo.

Patricia Rodriguez a partagé avec les caméras que bien qu’elle ait une mauvaise relation avec la célèbre personnalité, elle lui demande de l’aider à surmonter cette situation difficile qu’elle traverse avec ses enfants.

«Je suis fauché et ma sœur ne m’aide pas. Ce qui me fait le plus mal, ce sont mes enfants, pas moi. À la fin de la journée, je peux manger dur avec un morceau de pain, mais mes enfants, qui sont leurs neveux…», a-t-il mentionné.

La soeur peu connue du protagoniste de «Je suis Georgina» lui demande si elle est généreuse avec les autres, être généreuse avec elle et sa famille, puisque sa situation est précaire depuis quelques années puisqu’elle n’a pas sa propre maison ou des ressources.

«Je vis dans un squatter depuis trois ans. Il y a beaucoup plus de choses que je traverse… Parfois je dois manger, d’autres fois je ne mange pas… Parfois je dois payer le loyer, d’autres fois je ne le fais pas…», a-t-il expliqué.

«Georgina, j’ai besoin d’aide, tu es ma sœur. Je sais qu’elle n’a pas d’obligation et de responsabilité, mais comme elle est solidaire et tellement bonne avec les autres, au moins elle l’est avec ses neveux», a-t-il déclaré.

Qu’est-il arrivé aux sœurs Rodriguez ?

Georgina et Patricia Rodríguez sont filles du même père mais pas de la même mère. Apparemment, leur mauvaise relation est quelque chose qui vient des années, car selon son histoire, depuis la mort de son père, elle n’a pas pu récupérer ses cendres à cause de la mondaine.

«Ils m’ont dit que les cendres m’appelleraient pour me le faire savoir il y a environ trois ans. Ils me les enverraient ou ils viendraient et ni l’un ni l’autre», a-t-il déclaré.