La soeur de Georgina Rodriguez avoue : «Je n’ai même pas de quoi faire la vaisselle…»

Patricia Rodríguez, qui a parlé avec ‘Espejo Público’, demande l’aide de sa sœur pour soulager sa situation financière délicate. «C’est dommage, mais je ne peux pas me cacher.»

Patricia Rodriguez, la soeur de Georgina, a débarqué dans l’arène publique il y a quelques mois pour se dépêcher contre l’ influenceur à la suite de la négligence reçue au cours des trois dernières années.

A cela s’ajoute la situation extrême dans laquelle elle se trouve qui l’a conduite à la ruine financière et l’a obligée à vivre en squatter avec ses trois enfants.

«Je suis fauché et ma sœur ne m’aide pas. Ce qui me fait le plus mal, ce sont mes enfants, pas moi. A la fin de la journée, je peux manger avec un morceau de pain dur, mais mes enfants, qui sont leurs neveux…», a-t-il expliqué dans Socialité.

La sœur du partenaire de Cristiano Ronaldo est réapparue à Espejo Público pour sauver à nouveau ce problème. Patricia assure que le fait de n’avoir l’aide de personne l’attriste, mais elle ne comprend pas la raison de cet éloignement, et pour cette raison, elle demande une réponse à l’influenceuse.

«Je ne le comprends pas, je ne sais pas s’ils ont honte de moi. Je ne comprends pas et c’est pour ça que je parle à la télévision pour avoir une réponse», explique-t-il, évoquant le fait que sa relation avec Ivana, son autre soeur, s’est également détériorée.

Diego Revuelta, contributeur au format présenté par Susano Griso, a mis en lumière des informations sur Georgina offrant de payer les études de ses neveux ainsi que le paiement du loyer.

Cependant, Patricia assure que c’est elle qui a demandé de l’aide, ce qui s’est avéré être le dernier contact qu’elle a eu avec sa sœur. Une conversation dans laquelle ils ont également évoqué les cendres du père, qu’elle n’a pas encore reçues selon elle malgré la promesse de Georgina.

«C’est la seule fois où je lui ai demandé de l’aide. Je l’ai appelée au téléphone, lui disant que je n’avais pas l’argent pour payer les livres de mes enfants et que si elle au lieu de me donner l’argent, je pouvais appeler l’école pour le commander. Je ne lui ai jamais demandé d’argent et je ne veux pas d’argent parce que c’est pour ça que je gagne ma vie comme je le fais toujours. À l’école, ils ont attendu l’appel de ma sœur et mes enfants attendent toujours son aide», dit-elle en larmes.

«J’ai été laissé sans mère à l’âge de 11 ans et personne ne s’est occupé de moi. Je vivais avec eux. J’avais environ douze ans quand elle m’a mis en internat (la mère de Georgina. J’ai dû grandir dans la rue et commencer une maison du toit à cause de ma situation. Je me suis toujours battue pour mes enfants. J’ai eu mes enfants très jeune et la situation de vie ne m’a pas beaucoup aidé», ajoute-t-elle, évoquant la raison pour laquelle il vit une situation aussi dramatique, où il assure qu’«il n’a même pas de quoi faire la vaisselle».

«Si tu te sens comme une soeur, je te demande de l’aide»

Après cette série d’aveux, Patricia a lancé un appel pour capter l’attention de sa sœur. «Si tu te sens comme une sœur, je te demande de l’aide. Ensuite, il a exposé les conditions inhumaines de sa maison, où sa cuisine est utilisée comme chambre à coucher. La pluie est un autre de ses cauchemars à cause des fuites qui se forment à l’intérieur, et pour cette raison elle a parfois besoin de l’aide de sa belle-mère ou d’un de ses voisins. «C’est dommage, mais je ne peux pas cacher la vérité.

D’autre part, Patricia réitère qu’elle ne cherche aucun gain financier à cette exposition publique et avoue que ses sœurs lui ont demandé de rester à l’écart des projecteurs médiatiques.

«Ils m’ont demandé d’être sur la touche et de ne pas parler parce que ce n’était pas pratique pour moi. Je ne gagne rien pour ça, mais j’ai eu l’occasion de le faire dans d’autres programmes.