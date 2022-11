La sœur de Cristiano Ronaldo réagit à l’annonce de l’amende : «C’était juste ce qui manquait…»

Toujours au lendemain de l’interview controversée accordée par Cristiano Ronaldo à Piers Morgan, la presse anglaise, le journal britannique Metro avançait que les déclarations de CR7 devraient lui valoir une amende équivalente à deux semaines de salaire, ce qui se traduit par une valeur de plus d’un million. d’euros.

L’information méritait une réaction d’Elma Aveiro, l’une des sœurs du capitaine de l’équipe du Portugal. «C’était juste ce qui manquait, si on ne pouvait pas se parler. [Interview] Controversé pourquoi ? Pour avoir dit la vérité», a-t-elle écrit dans une story Instagram.

Ronaldo, souvenez-vous, a déclaré qu’il se sentait «trahi» à Manchester United, le club qu’il représente, et que «certaines personnes» ne voulaient pas de lui dans l’équipe, pas seulement cette saison mais la précédente.

«Je ne sais pas si je dois dire cela, mais je m’en fiche. Les gens devraient entendre la vérité : oui, je me suis senti trahi, et j’ai senti que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, non seulement cette fois, mais aussi la dernière fois», a déclaré l’attaquant, avant une interview télévisée qui sera diffusée à la télévision anglaise mercredi.

Selon l’attaquant de 37 ans, «il n’y a pas que l’entraîneur», Erik ten Hag, qui ne veut pas de lui dans l’effectif, mais aussi «deux ou trois dans le club», précisant plus tard qu’il faisait référence à administrateurs, pour renforcer cela s’ils se sentaient «trahis».

L’attaquant a été écarté des deux derniers matchs des diables rouges, et maintenant il s’apprête à partir au Qatar avec l’équipe portugaise, dont il est le capitaine, pour la Coupe du monde 2022.

En tout, il compte 16 matchs et trois buts pour le club anglais cette saison, après avoir marqué 24 buts en 38 matches en 2021/22, lors de son retour à Manchester.

Dans la longue interview, il a déclaré qu’il n’avait aucun respect pour l’entraîneur, estimant qu’il ne le respectait pas. «Je n’ai aucun respect, parce qu’il ne me respecte pas. Si vous ne me respectez pas, je ne vous respecterai jamais», a-t-il déclaré.

Le manque d’améliorations des installations et les avancées technologiques sont d’autres défauts constatés par l’attaquant. «Je ne vois aucune évolution au club depuis le départ d’Alex Ferguson, la progression est nulle. (…) Le gymnase, la piscine… sont figés dans le temps, ce qui m’a beaucoup surpris», a-t-il déploré.

La critique s’est étendue à Ralf Rangnick, l’un des trois entraîneurs qu’il a rencontrés lors de cette deuxième visite à Manchester. «Si vous n’êtes même pas un manager, comment pouvez-vous être le leader de Manchester United ? Je n’ai jamais entendu parler de lui», a-t-il déclaré.