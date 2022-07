La soeur de Cristiano Ronaldo lâche une grosse bombe

Enfin, la journée de présentation d’Angel Di María à la Juventus. Le joueur argentin, qui a déjà représenté le Paris Saint-Germain, a remercié le club turinois de l’avoir attendu.

«C’est fantastique de pouvoir représenter ce grand club, tout le monde m’a accueilli avec enthousiasme», a déclaré le joueur de 34 ans.

«Je suis toujours le même : électrique, qui veut toujours gagner et qui n’aime pas perdre, c’est Di María qui vient à la Juve. Je pense que c’est pour ça qu’ils me voulaient. Mon idée était de retourner en Argentine, mais les choses changent, je suis calme et je vais essayer de faire de mon mieux à la Juve», a-t-il expliqué.

Avec une Coupe du monde en décembre, l’exposition en Europe est meilleure, mais Di María a mentionné qu’il avait même une certaine gratitude envers la Juve, qui l’a attendu pendant plus d’un mois : «Je pense à la Juve, l’équipe nationale viendra plus tard, ils arriveront quand vous devez arriver. L’idée n’est pas d’utiliser la Juve pour arriver en équipe nationale dans de bonnes conditions, je suis là pour gagner».

«Depuis qu’ils m’ont contacté, je me suis senti très bien pris en charge. Quand une équipe importante comme la Juve est prête à vous attendre 40 jours, il est difficile de dire non. Ils ont attendu quand le championnat de France s’est terminé, quand j’étais en équipe nationale et j’ai mis du temps à répondre à cause de problèmes familiaux. Dès la fin des vacances, j’ai communiqué mon choix», a-t-il ajouté.