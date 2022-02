La sœur de Cristiano, contrainte de fermer le magasin de vêtements CR7 à Madère

Elma Aveiro a annoncé sur les réseaux sociaux la fermeture de l’entreprise qu’elle dirigeait à Funchal depuis plus de 15 ans. Réclamez un emploi du temps chargé.

Elma Aveiro, l’une des soeurs de Cristiano Ronaldo, a annoncé la fermeture du magasin de vêtements CR7 à Madère après plus de 15 ans de travaux.

«De très gros projets en cours, beaucoup d’énergie investie, du temps, de l’affection et l’amour de ma famille. Comme le temps ne suffit pas pour tout et que la vie est faite d’étapes, après 15 ans j’ai décidé de clore un chapitre de ma vie. Ce n’était pas une décision facile car c’est ici que mon rêve a commencé», a-t-il exprimé à travers son profil sur les réseaux sociaux tout en montrant les étagères déjà vides de l’établissement.

«Beaucoup de souvenirs, de passages et de moments qui seront marqués à jamais sur cette page que je garderai dans mon cœur», a-t-il ajouté.

Avec ses mots, Elma précise que sa décision découle d’un emploi du temps chargé et que même le changement de lieu qu’ils ont effectué il y a trois ans ne l’a pas empêchée d’essayer de faire un autre pas en avant dans sa carrière.

Et c’est que la sœur de Ronaldo s’est lancée dans de multiples projets, dont la création de bijoux et la promotion d’une marque de champagne qu’il a lancée en hommage à son frère alors qu’il atteignait 777 buts.

Cependant, ce n’est pas le premier magasin ou la première entreprise que Ronaldo et les membres de sa famille ont fermé ces dernières années.

L’année dernière, ils ont fermé les portes d’un restaurant à Madère et en 2020, ils ont dû baisser les stores du magasin de vêtements CR7 situé à Vilamoura, en Algarve, vraisemblablement pour avoir obtenu des ventes inférieures à ce qu’ils attendaient.

De plus, il y a plusieurs années, ils ont dû faire de même avec l’établissement que Cristiano possédait dans le quartier Parque de las Naciones de Lisbonne.

Ronaldo, lancé dans plusieurs entreprises

Les magasins de vêtements et son entreprise CR7 ont été l’une des entreprises dans lesquelles Cristiano a mis le plus d’efforts et d’enthousiasme. Lunettes de soleil, parfums, jeans, chaussures, sous-vêtements…

Celui de Madère a pratiquement tout lancé sur le marché et s’est chargé d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux, cependant il y a certains endroits où il n’a pas réalisé les revenus escomptés.

Cependant, Ronaldo a réussi à diversifier sa fortune et a investi dans des hôtels avec le groupe Pestana, a ouvert des salles de sport et s’est lancé dans la greffe de cheveux grâce à Insparya. La dernière idée des Portugais, les soins esthétiques pour avoir l’air bronzé tout au long de l’année.