La Russie prête à des négociations si l’Ukraine «dépose les armes»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a regretté vendredi que Kiev se retrouve «laissée seule» face à l’armée russe qui a envahi l’Ukraine la veille.

«Qui est prêt à combattre avec nous? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l’Ukraine la garantie d’une adhésion à l’Otan? Tout le monde a peur», a-t-il dénoncé, alors que l’Alliance atlantique, que Kiev souhaite rejoindre, a indiqué qu’elle n’enverra pas de troupes soutenir l’Ukraine.

«Aujourd’hui, j’ai demandé aux 27 leaders de l’Europe si ‘l’Ukraine sera dans l’Otan, je leur ai demandé directement. Tout le monde a peur, personne ne répond. Nous n’avons pas peur, nous n’avons peur de rien», a-t-il poursuivi.

Ukraine’s president, Volodymyr Zelensky, said that he remained in the country despite rumors that he had fled. “The enemy has marked me as target No. 1,” he said, “my family as target No. 2.”https://t.co/GVzgFZl5Fj pic.twitter.com/2aUvSZwILn

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2022