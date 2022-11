La Russie menace de quitter l’UEFA pour rejoindre l’Asie

Wanda Nara a montré dans ses statuts Instagram comment elle s’était préparée à encourager l’équipe nationale argentine de Turquie pour le match vital contre le Mexique.

La femme d’affaires est allée faire du shopping avec ses enfants pour que tout soit prêt pour regarder le match entre l’Argentine et le Mexique. En plus, elle a également mis en ligne des photos accompagnées de ses enfants, tous portant le maillot de l’équipe nationale et très heureux de la victoire de l’équipe de Scolani.

La femme d’affaires a organisé un plan familial. Plus tôt, il a partagé une vidéo dans laquelle il a fait quelques achats précédents avec ses enfants, portant l’albiceleste avec le 10 de Leo Messi. Bien qu’il semble que la réconciliation entre Wanda et Icardi soit un fait, la vérité est que la femme d’affaires a suivi le match en famille et sans la présence de l’attaquant de Galatasaray.

Il l’a fait avec ses enfants dans la ville d’Istanbul, d’après ce que l’on peut voir sur le réseau social de la caméra, et où apparemment Mauro Icardi n’était pas présent. De plus, Wanda ne publie toujours pas de photos avec le footballeur, malgré le fait qu’il l’ait fait lors du voyage qu’ils ont partagé aux Maldives.