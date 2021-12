La revanche de l’UEFA sur Florentino Pérez et dont tout le Real Madrid souffre

Manchester United affrontera Atlético de Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, à l’issue du nouveau tirage au sort organisé à Nyon. Les «Red Devils» rencontreront l’équipe de Diego Simeone en février, avant d’accueillir l’équipe espagnole à Old Trafford pour le match retour en mars.

Le match précédent a déjà commencé avec tout et selon les rapports de Mundo Deportivo, de Manchester, ils sont satisfaits du tirage au sort car ils considèrent l’Atlético Madrid comme un rival facile.

Owen Hargreaves, ancien joueur des Diables rouges après le tirage au sort, a déclaré : «C’est un peu plus facile que le PSG, mais savoir qui passera, c’est comme lancer à pile ou face.»

Les croisements définitifs des huitièmes de finale.

De plus, un autre de ceux qui ont pris la parole était l’ancienne star anglaise, Michael Owen, qui a déclaré : «Diego Simeone est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. «C’est un match difficile pour Manchester United, mais c’est un peu plus facile que d’affronter Messi, Mbappé et Neymar», a-t-il reconnu.

Comment est l’histoire de l’Atlético Madrid vs. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo et les colchoneros se retrouvent sur un terrain de jeu, avec une histoire qui est en faveur du footballeur portugais, qui a gagné 15 fois, fait huit nuls et s’est incliné à huit autres.

Il a également marqué 22 buts, étant le deuxième joueur qui a converti le plus de buts en équipe de matelas, derrière Messi, qui l’a converti en 25 occasions.