La requête de Kris Jenner face aux nouvelles attaques de Kanye West sur les réseaux sociaux

Les images ont suscité la controverse, cependant, le style vestimentaire moderne de la Colombienne était sa marque de fabrique.

Gerard Piqué et sa nouvelle petite amie, Clara Chía Martí, sont devenus le couple scandaleux, après avoir été pris dans un véhicule se dirigeant vers ce qui est présumé être un dîner romantique, qui ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu, car ils y étaient attendus plusieurs paparazzi espagnols.

Les paparazzis ont réussi à obtenir les images du couple lors de leur descente, cependant, ils ont réussi à capturer quelque chose qui a choqué les réseaux sociaux.

Et c’est que Clara Chía a été aperçue avec un look particulier dans lequel elle est montrée avec une chemise à manches courtes avec un imprimé rayé et des couleurs dans le pur style des années 80, une époque où ces tons étaient à la mode.

En plus du fait que la jeune femme s’est attaché les cheveux et est sortie de la voiture coiffée d’une casquette blanche et d’une paire de lunettes noires en essayant de passer inaperçue, mais cela n’a réussi qu’à la confondre avec Shakira sur internet.

En effet, les cheveux ébouriffés et dorés, avec une casquette et des lunettes sont un look que la colombienne porte couramment, lorsqu’elle sortait se promener et qui cache également le visage de Clara, rendant ses traits plus diffus et ressemblant à ceux de l’interprète de «Je vous félicite».

Ce qui les distingue, c’est leur façon de s’habiller car la Colombienne a un style plus moderne, cependant, depuis que les images sont apparues, elles ont fait sensation non seulement à cause de la confusion, mais aussi parce que les commentaires qui sont sortis très défense de Shakira, car les internautes assurent que Clara «n’atteint pas ou n’atteint pas les talons de l’interprète».

Depuis le 4 juin dernier, Gerard Piqué et Shakira ont annoncé la fin de leur relation amoureuse, après 12 ans de vie commune, depuis lors, plusieurs théories sur les raisons de leur séparation ont vu le jour. Clara Chía est l’une des raisons car on dit qu’elle a eu une relation avec le footballeur pendant longtemps.