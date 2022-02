La réponse de Rangnick à la sécheresse de Cristiano Ronaldo et de Manchester United

Depuis début février, Manchester United n’arrive plus à s’imposer. Ils ont 3 nuls et, en raison de cet écart, ils ont été exclus de la FA Cup et ont de nouveau quitté la zone de l’UEFA Champions League.

Comme Cristano Ronaldo n’a pas été en mesure de marquer ou d’aider jusqu’à présent en 2022, beaucoup ont adressé leurs critiques au meilleur buteur du football mondial.

Ralf Rangnick pense que le principal problème ne passe pas par la sécheresse de CR7. Il est clair que tout le monde aimerait qu’El Bicho marque comme d’habitude.

Cependant, la situation de conflit est collective. Si vous générez beaucoup et ne convertissez pas, la responsabilité ne peut pas incomber uniquement à un footballeur.

Certes, la fonction principale du monstre portugais est de convertir. Mais il y a des moments où d’autres collègues doivent accompagner et assumer un poids plus important dans la zone de définition. Le même joueur, aussi grand soit-il, ne peut pas toujours résoudre.

«Bien sûr, il aurait voulu marquer. J’aurais aimé qu’il marque et toute l’équipe aurait aimé qu’il marque. Je pense qu’il a eu de bonnes occasions aujourd’hui. Probablement l’une des occasions les plus importantes du match a été lorsqu’il a dépassé le gardien et, à la fin, ils ont bloqué le ballon sur la ligne (…) Mais il n’y a pas que Cristiano».

«En tant qu’équipe, nous avons créé suffisamment d’occasions. Je serais plus inquiet si nous n’avions qu’une ou deux occasions par match. Le nombre de buts attendus était de 2,57, mais nous n’avons marqué qu’un seul but. Si nous ne sommes pas capables de garder une feuille blanche, quand nous sommes un ou deux propres, alors il est important de marquer un deuxième ou un troisième but. C’est maintenant l’un de nos principaux points de critique. Nous ne sommes pas efficaces, si vous comparez le nombre d’arrivées que nous produisons et le nombre de buts que nous marquons».